Chcel ututlať Vrbětice výmenou za vakcínu? Hamáček to odmieta

Český vicepremiér sa údajne pýtal, či si ho Rusi nahrajú. Veľvyslanec mu pritakal.

4. máj 2021 o 21:15 Nina Sobotovičová

Článok pokračuje pod video reklamou

PRAHA, BRATISLAVA. "Môžem vášmu denníku exkluzívne prezradiť, že sa mi v rámci návštevy pána Jana Hamáčka v Moskve podarilo dohodnúť mu aj stretnutie s pánom Vjačeslavom Volodinom, predsedom ruskej Štátnej dumy,“ povedal v polovici apríla pre SME bývalý predseda slovenského parlamentu Andrej Danko.

Český vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček z ČSSD v tom čase oznámil, že plánuje s Dankom letieť do Moskvy, kde bude rokovať o vakcíne Sputnik V.

Kým Danko tvrdil, že bude Čechom v Moskve vďaka svojim kontaktom otvárať dvere, v Česku sa prevalila kauza Vrbětice. Tamojšie tajné služby spojili explózie muničného skladu z roku 2014 s ruskou vojenskou rozviedkou GRU.

Vtedy Hamáček obrátil a tvrdil, že cesta do Moskvy bola iba kamuflážou, ako Rusov zmiasť a nikdy do Ruska neplánoval cestovať. Nepodržal ho však ani premiér Andrej Babiš z ANO a jeho verzii neuverili ani bývalí českí diplomati. Boli presvedčení, že Hamáček cestu do Moskvy skutočne plánoval.

Cesta do Moskvy bola podľa najnovších zistení portálu SeznamZprávy nielen plánovaná, ale Hamáček chcel v Rusku zobchodovať zistenia českých tajných služieb za dodávku ruských vakcín. Podľa reportérov Seznamu bol Hamáček odhodlaný kauzu Vrbětice "potichu odložiť“.

Hamáček článok investigatívnych novinárov označuje za lživý.

Veľmi problematický krok

Súvisiaci článok Bývalý diplomat o výbuchu v Česku: Bol to štátny terorizmus Čítajte

"Hoci išlo o útok cudzieho štátu na území Českej republiky, vicepremiér Hamáček sa podľa viacerých zdrojov rozhodol pre veľmi problematický krok,“ píšu reportéri Kristína Ciroková a Janek Kroupa.

"Rozhodol sa ponúknuť Rusku dohodu, ktorá znela: v Česku bude kauza potichu odložená, Rusi výmenou za to dodajú milión dávok Sputnika V a ruský prezident Vladimír Putin sa stretne s americkým náprotivkom Joeom Bidenom v Prahe,“ spresňujú reportéri obsah údajného návrhu.