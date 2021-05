Hamáček poprel údajné obchodovanie s kauzou Vrbětice

Český vicepremiér údajne mal záujem aj o organizáciu summitu Biden - Putin v Prahe.

4. máj 2021 o 10:39 SITA

BRATISLAVA. Česká opozícia vyzýva vicepremiéra a ministra vnútra Jana Hamáčka, aby podal demisiu.

Ako informuje spravodajský portál iDNES.cz, politici tak reagujú na správy serveru Seznam zprávy, podľa ktorého chcel Hamáček ututlať škandál okolo výbuchu vo Vrběticiach.

Vrbětice za Sputnik

To mal byť údajne aj skutočný dôvod jeho plánovanej cesty do Moskvy, kde chcel vraj výmenou za to pre Česko získať milión dávok vakcíny Sputnik V.

Hamáček túto informáciu medzičasom prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter rezolútne poprel. „Jednoznačne odmietam (tieto) špekulácie," napísal.

Podľa portálu Seznam zprávy čelí Hamáček podozreniu, že klamal o účele plánovanej cesty do Moskvy, ktorú vysvetľoval ako politickú kamufláž pred oznámením, že za výbuchy vo Vrběticiach môže ruská rozviedka.

Summit Biden - Putin v Prahe

Hamáček, ktorý v tom čase po odvolaní Tomáša Petříčka prevzal aj ministerstvo zahraničných vecí, tiež údajne chcel, aby sa v Prahe uskutočnil vrcholný politický samit amerického prezidenta Joea Bidena s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.

Aj to malo byť podľa zdrojov Seznam zprávy súčasťou vrbětického obchodu.

„Článok je postavený na špekuláciách a klamstvách, ktoré žiadny z účastníkov nepotvrdil a nemohol potvrdiť, pretože sa to nestalo. Môžem potvrdiť, že 14. 4. sa na MV uskutočnilo niekoľko schôdzok za účasti riaditeľov bezpečnostných zložiek, najvyššieho štátneho zástupcu a veľvyslanca ČR v Moskve,“ napísal ďalej na Twitteri Hamáček.

Hamáček: Nepodložené špekulácie

Dodal, že „v žiadnom okamihu nebol predmetom rokovania akýkoľvek výmenný obchod s Ruskou federáciou. Tieto ničím nepodložené špekulácie poškodzujú záujmy Českej republiky a nahrávajú záujmom cudzej moci".

Predseda ODS Petr Fiala následne tiež na Twitteri v reakcii konštatoval, že „minister vnútra Jan Hamáček je vo vážnom podozrení, že chcel predať našu národnú bezpečnosť za milión dávok neoverenej vakcíny. Je to neuveriteľné, týmto spôsobom ohrozovať našu bezpečnosť, dôveryhodnosť a znížiť sa k takému odpornému 'obchodu'.“

„Jan Hamáček by mal hneď rezignovať, nemôže viesť ministerstvo, ktoré je zodpovedné za bezpečnosť ľudí. On, naopak, bezpečnosť občanov priamo ohrozuje. Toto je ďalší dôvod, prečo koalícia SPOLU považuje za nutné vysloviť vláde nedôveru," dodal.

Podobne sa pritom vyjadrili aj ďalší zástupcovia českej opozície.