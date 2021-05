Lodi Sea-Watch 4 s viac ako 450 migrantmi povolili zakotviť na Sicílii

Loď viackrát zachránila migrantov pokúšajúcich sa nelegálne dostať do Európy.

3. máj 2021 o 21:47 TASR

RÍM. Záchrannej lodi Sea-Watch 4 s viac ako 450 migrantmi na palube udelili talianske úrady povolenie zakotviť v prístave v sicílskom meste Trapani. Oznámila to v pondelok na Twitteri nemecká organizácia Sea-Watch so sídlom v Berlíne, ktorá spomínané záchranné plavidlo prevádzkuje.

Loď od štvrtka viackrát zachránila migrantov v Stredozemnom mori pokúšajúcich sa nelegálne dostať do Európy.

Ďalšia záchranná loď s 236 ľuďmi na palube, plavidlo Ocean Viking, humanitárnej mimovládnej organizácie SOS Mediterranée, zakotvila cez víkend v sicílskom meste Augusta.

Po tom, ako bol v roku 2011 v povstaní podporenom Severoatlantickou alianciou zvrhnutý a zabitý dlhoročný líbyjský diktátor Muammar Kaddáfí, sa Líbya sužovaná vojnou a chaosom stala hlavnou tranzitnou krajinou pre migrantov utekajúcich z Afriky a Blízkeho východu do Európy.

Počas plavby cez Stredozemné more sa utopili mnohí migranti, ktorí sa do Európy pokúšali dostať na gumených člnoch či vratkých rybárskych lodiach. Iných zase do Líbye vrátila tamojšia pobrežná stráž. Mimovládne organizácie však proti tomuto postupu namietajú, pretože Líbyu nepovažujú za krajinu bezpečnú pre ilegálnych migrantov.

Od januára zahynulo v Stredozemnom mori podľa údajov OSN najmenej 490 ľudí vrátane detí a žien.

Pred takmer dvoma týždňami zmizlo v Stredozemnom mori pri pobreží Líbye 130 migrantov smerujúcich do Európy. Išlo o najtragickejší prípad potopenia plavidla s migrantmi od začiatku aktuálneho roka, informovala agentúra AP.