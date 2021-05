Babišovej vláde dôveruje 19 percent Čechov

Na vzostupe je, naopak, dôvera Čechov k Európskej únii.

3. máj 2021 o 17:41 SITA

BRATISLAVA. Dôvera vo vládu českého premiéra Andreja Babiša extrémne klesla. Podľa portálu TN.cz to ukázal najnovší Eurobarometer.



Českému vládnemu kabinetu verí len 19 percent ľudí, čo je najnižší výsledok spomedzi všetkých krajín Európskej únie (EÚ). Klesla aj dôvera v český parlament, a to na 15 percent. Ešte v roku 2019 pritom vláde dôverovalo 40 percent Čechov a v prípade parlamentu to bolo 25 percent.

Na vzostupe je, naopak, dôvera Čechov k EÚ. Inštitúciám európskej dvadsaťsedmičky verí 48 percent opýtaných, zatiaľ čo pred rokom ich bolo 39 percent. Ešte zreteľnejší je nárast pozitívneho vnímania EÚ medzi Čechmi, keď v roku 2019 boli s 31 percentami na poslednom mieste, teraz EÚ pôsobí pozitívne na 49 percent obyvateľov Česka. Únijný priemer je pritom 46 percent.



Na výsledkoch Eurobarometra sa podľa TN.cz do veľkej miery odrazila pandémia koronavírusu. Vládne protipandemické opatrenia považuje za oprávnené 68 percent Čechov, zatiaľ čo celoeurópsky priemer je 73 percent. Zdravotníci podľa českých respondentov zvládajú boj s pandémiou bravúrne, dôveruje im 92 percent opýtaných, pričom únijný priemer je 80 percent.