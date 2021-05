V Španielsku zaočkovali už takmer päť miliónov ľudí

Do začiatku leta chce krajina zaočkovať 70 percent dospelej populácie.

3. máj 2021 o 17:09 SITA

MADRID. Španielsko sa v rámci vakcinačnej kampane proti koronavírusu blíži k prekonaniu hranice 5 miliónov úplne zaočkovaných ľudí. V pondelok to potvrdila ministerka zdravotníctva Carolina Dariasová. Podľa nej by dosiahnutie tohto míľnika malo nastať v priebehu najbližších 24 hodín.



Krajina na Pyrenejskom polostrove je na dobrej ceste k tomu, aby do začiatku leta zaočkovala 70 percent dospelej populácie, čo je zhruba 33 miliónov ľudí.

Podľa ministerky očkovacie centrá fungujú sedem dní v týždni a do prvého júnového týždňa bude úplne zaočkovaných asi 10 miliónov osôb.



Dariasová však napriek optimizmu vyzýva na pokračujúcu opatrnosť. Uviedla, že miera výskytu ochorenia COVID-19 v Španielsku je momentálne na úrovni 229 nakazených na 100-tisíc obyvateľov. Situácia v jednotlivých regiónoch sa však veľmi líši. Niektoré majú mieru nižšiu ako 70, iné sa zas nachádzajú v rozpätí 400 až 500.