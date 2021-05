Briti nesúhlasia so smerovaním k zákazu elektronických cigariet

Británia chce byť do roku 2030 nefajčiarskou krajinou.

2. máj 2021 o 12:15 SITA

LONDÝN. Nadstranícka skupina britského parlamentu pre posúdenie elektronických cigariet vyzvala vládu, aby na nadchádzajúcom zasadaní zmluvných strán medzinárodnej Dohody o kontrole tabaku (FCTC), ktorá patrí pod Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), nesúhlasila s odporom WHO proti používaniu elektronických cigariet.

Článok pokračuje pod video reklamou

„V čase, keď si britská vláda stanovila ambiciózny cieľ dosiahnuť, aby do roku 2030 bola Veľká Británia nefajčiarskou krajinou a Anglický úrad na ochranu zdravia tvrdí, že používanie elektronických cigariet je aspoň o 95 percent menej škodlivé ako fajčenie, členovia Dolnej snemovne a Snemovne lordov chcú zabezpečiť, že WHO sa neotočí chrbtom k životom jednej miliardy ľudí vo svete, ktorí stále fajčia, vrátane siedmich miliónov v Británii," konštatuje sa v správe parlamentnej skupiny, ktorú zverejnili na portáli copinquiry.co.uk.

Súvisiaci článok Skúšobná párty. Tisíce ľudí tancovali bez rúšok a rozostupov Čítajte

Dôvodom pre štvormesačné posudzovanie používania elektronických cigariet skupinou britského parlamentu bolo to, že WHO podporuje ich zákaz. Britskí poslanci vyzvali vládu, aby zvážila "dramatické zredukovanie financovania" na fungovanie Dohody o kontrole tabaku zo strany Veľkej Británie, ak WHO a FCTC nezmenia svoj prístup, tak aby odrážal britské národné záujmy.



Správa britskej parlamentnej skupiny odporúča zabezpečiť, že WHO sa vráti k zakladajúcim princípom dohody, ku ktorým patrí aj znižovanie škodlivosti, a obmedziť akékoľvek rozhodnutie a zákaze elektronických cigariet a iných alternatív k fajčeniu, ktorých riziká sú menšie. Zároveň žiada vytvorenie pracovnej skupiny na preskúmanie vedeckých dôkazov o nových produktoch.



„Jedným zo zakladajúcich pilierov Dohody o kontrole tabaku, ktorú Veľká Británia podpísala pred 20 rokmi, bola redukcia škodlivosti. Ak sa WHO odmieta toho držať a naďalej bude presadzovať prístup zákazu menej škodlivých alternatív fajčenia, potom by Spojené kráľovstvo malo uvažovať o dramatickom zredukovaní nášho financovania," povedal britský poslanec Mark Pawsey, ktorý je predsedom Nadstraníckej skupiny britského parlamentu pre posúdenie elektronických cigariet.

„Sme svetovým lídrom v redukcii škodlivosti tabaku a vyzývame vládu, aby bránila prístup Veľkej Británie," dodal.