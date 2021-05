Rakúsko zmierňuje podmienky pre pendlerov zo Slovenska

Pendlerom bude stačiť test nie starším ako sedem dní.

2. máj 2021 o 9:25 TASR

VIEDEŇ. Rakúsko od pondelka zmierňuje podmienky vstupu do krajiny pre pendlerov zo Slovenska či Talianska. Tieto krajiny už nebudú patriť medzi oblasti s vysokou incidenciou nákazy koronavírusom a pendleri sa preto budú musieť preukazovať negatívnym testom nie starším ako sedem dní namiesto doterajšieho testu vykonaného najneskôr 72 hodín pred cestou.

Informovala o tom v nedeľu agentúra APA.

Negatívny maximálne 72-hodinový test budú po novom potrebovať pendleri prichádzajúci do Rakúska z Chorvátska a Holandska. Tieto štáty totiž pribudnú na zoznam vysokoincidenčných oblastí, na ktorý sú zaradené aj Bulharsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Švédsko.

Článok pokračuje pod video reklamou

Cestujúci z Fínska nebudú musieť v Rakúsku od pondelka absolvovať povinnú karanténu. Fínsko sa totiž ako prvý členský štát EÚ dostalo na zoznam krajín s nízkou incidenciou nákazy. Rakúsko medzi ne zaraďuje naďalej Austráliu, Island, Južnú Kóreu, Nový Zéland, Singapur a Vatikán.

Rakúsko zároveň sprísňuje pravidlá vstupu do krajiny pre cestujúcich z Indie, Brazílie a Juhoafrickej republiky (JAR), kde sa objavili varianty nového koronavírusu. Pri kontrole budú uznané len negatívne výsledky PCR testov, ako vyplýva z nových cestovných nariadení ministerstva zdravotníctva zverejnených v sobotu.

Od štvrtka platia pre cestujúcich z Indie do Rakúska prísne obmedzenia. Lety sú zakázané a návrat do krajiny majú povolený len osoby žijúce v Rakúsku. Od pondelka sa budú musieť navyše preukazovať negatívnym PCR testom, prípadne sa musia dať otestovať do 24 hodín po príchode. Povinnú desaťdňovú karanténu smú ukončiť len po vykonaní ďalšieho PCR testu najskôr v piaty deň po pricestovaní.