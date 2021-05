Turci už nesmú nakrúcať žiadne policajné zásahy

Opozícia sa obáva zvýšenia policajnej brutality.

1. máj 2021 o 18:13 SITA

ANKARA. Turecká polícia vydala upozornenie, že občania odteraz nesmú natáčať žiadne scény počas policajných zásahov.

Tento krok vyvolal kritiku viacerých prominentných právnikov, ktorí sa obávajú, že by to mohlo vyvolať rozsiahlejšie porušovanie ľudských práv.



Hlavná opozičná Republikánska ľudová strana (CHP) uviedla, že takýto zákaz by navyše mohol zvýšiť počet prípadov policajnej brutality.



Ako uviedol šéf národnej polície Mehmet Aktas, natáčanie príslušníkov polície predstavuje porušenie ich práva na súkromie a bráni im vo výkone ich povinností.

Policajti v prípade porušenia tohto nariadenia budú môcť podniknúť voči previnilcom právne kroky.