Pravoslávni veriaci slávia Veľkú noc rituálom zapálenia Svätého ohňa v Jeruzaleme

Vlani bol chrám pre lockdown zatvorený.

1. máj 2021 o 14:43 TASR

JERUZALEM. Niekoľko stoviek pravoslávnych veriacich sa v sobotu v Jeruzaleme zúčastnilo na rituáli zapálenia Svätého ohňa, ktorý sa koná v Chráme Božieho hrobu na oslavu Ježišovho zmŕtvychvstania a je jedným z vrcholov pravoslávnych veľkonočných sviatkov.

Vlani bol chrám pre lockdown zatvorený a vstup mal povolený len jeruzalemský patriarcha a malý počet duchovných.

Tentoraz boli obmedzenia uvoľnené: dovnútra sa dostali pútnici, ktorí mali očkovacie preukazy alebo negatívny výsledok testu na COVID-19. Celkovo bolo do chrámu vpustených asi 2500 ľudí, čo je však štyrikrát menej, ako to bývalo pred pandémiou.

Obrad sa vykonáva už 1600 rokov

Bezpečnosť pútnikov v jeruzalemskom Starom meste, kde sa Chrám Božieho hrobu nachádza, zabezpečovalo asi tisíc policajtov. Ich hliadkovanie a počet súviseli s tragédiou, ktorá sa odohrala v noci na piatok, keď počas púte pri príležitosti sviatku Lag ba-omer v tlačenici zahynulo 45 ľudí, zväčša ortodoxných židov.

Obrad zapálenia Svätého ohňa sa každoročne vykonáva už 1600 rokov, čím je zrejme najstaršou nemennou kresťanskou liturgiou na svete, uviedol svojho času na svojom webe Český rozhlas.

Rituál sa začína okolo poludnia, keď do chrámu vstúpia izraelskí predstavitelia, symbolizujúci Rimanov z Ježišovej doby. Vnútri vojdú do edikuly (menšia sakrálna stavba), kde sa podľa tradície nachádza Ježišov hrob, a skontrolujú, či v nej nie je nič, čím by bolo možné zapáliť oheň.

Keď vylúčia možnosť podvodu, edikulu zapečatia. Až potom vstúpi do hrobky jeruzalemský patriarcha s dvoma zväzkami nezapálených sviec.

Keď opäť vyjde, sviečky horia - veriaci to považujú za zázrak - a svetlo je odovzdané patriarchom arménskej a koptskej cirkvi a potom aj zhromaždeným veriacim.

Ceremoniálu sa zúčastnil aj ruský veľvyslanec

Ľudia v dave si potom od sviečok zapaľujú vlastné lampáše alebo sviečky. Oheň sa potom roznesie do rôznych kostolov v Jeruzaleme a po celom svete, kde sa použije pri bohoslužbách na Veľkonočnú nedeľu, na ktorú kresťania oslavujú Ježišovo vzkriesenie.

Jedným z účastníkov ceremoniálu bol v sobotu podľa agentúry Interfax aj ruský veľvyslanec Anatolij Viktorov, ktorý oheň odovzdal delegácii Nadácie Andreja I., ktorá ju dopraví špeciálnym lietadlom do Moskvy, a odtiaľ do viac ako 20 oblastí Ruska.

Izraelské úrady napriek epidemickým obmedzeniam povolili pristátie leteckým špeciálom z 11 krajín: Ruska, Bieloruska, Bulharska, Grécka, Gruzínska, Kazachstanu, Cypru, Moldavska, Poľska, Rumunska a Ukrajiny. Ich posádky dopravia požehnaný oheň z Izraela veriacim svojich národných cirkví.