Komunisti za zišli v Prahe bez tradičnej oslavy 1. mája

Pri pamätnej tabuli odkazujúcej na prvú robotnícku oslavu si pripomenuli Sviatok práce.

1. máj 2021 o 11:22 TASR

PRAHA. Na 1. mája ráno sa zišli približne tri desiatky komunistov v Prahe na Střeleckom ostrove. Pri pamätnej tabuli odkazujúcej na prvú robotnícku oslavu z roku 1890 si pripomenuli Sviatok práce.

S krátkymi prejavmi vystúpili predsedníčka pražskej KSČM Marta Semelová či prvý podpredseda strany Petr Šimůnek, píše spravodajský server iDNES.cz.

Hovorca polície Jan Daněk nemal bezprostredné informácie, koľko ľudí sa na prvomájovej manifestácii zúčastnilo. Komunisti sa však pre koronavírusovú infekciu zišli v menšom počte a neusporiadali ani svoje tradičné prvomájové akcie, spresňuje iDNES.cz.

Predseda KSČM Vojtěch Filip odporučil okresom, aby organizovali oslavy Sviatku práce akciami typu promenádnych koncertov, okolo ktorých budú ľudia len prechádzať a komunisti im budú môcť rozdávať propagačné materiály.

"Covid ide a nepýta sa. Musíme rešpektovať základné pravidlá, aj keď sa to už začína uvoľňovať, takže i dnes to bolo o niečo lepšie než pred rokom, ale to nie je hlavný problém. Pripomenúť si Sviatok práce, ktorý je dnes globálny, pretože problémy práce sú globálne, je v poriadku," povedal novinárom poslanec KSČM Jiří Dolejší

Na záver zhruba polhodinového zhromaždenia zaspievali komunisti Internacionálu. Na akciu dorazilo aj niekoľko odporcov, ktorí držali americkú vlajku a transparenty ako "KSČ čisté zlo" alebo "Totalitu už nikdy!". Protest mal však pokojný priebeh, všíma si iDNES.cz.