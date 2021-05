Koronavírus vo svete: Kanada pozastavila distribúciu Johnson & Johnson vakcín

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v Česku, Nemecku a ďalších krajinách?

1. máj 2021 o 10:48 (aktualizované 1. máj 2021 o 12:44) SITA

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 152 066 521

152 066 521 Počet vyliečených: 129 380 744

129 380 744 Počet úmrtí: 3 195 182 Zdroj: worldometers.info/coronavirus, aktualizované o 10:40

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Maďarsku Celkový počet potvrdených prípadov: 781 299

781 299 Počet vyliečených: 517 026

517 026 Počet úmrtí: 27 701

Maďarsko v sobotu uvoľnilo viaceré obmedzenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 pre držiteľov imunitných preukazov. Tie patria do série najnovších opatrení, ktoré maďarská vláda zaviedla v súvislosti s ambicióznou vakcinačnou kampaňou.



Zaočkované osoby s takýmto preukazom môžu od 1. mája vstúpiť do jedální v interiéri, hotelov, divadiel, kín, kúpeľov, telocviční, knižníc, múzeí a iných rekreačných zariadení. Otváracie hodiny pre prevádzky predĺžili do 23:00 a zákaz vychádzania začne platiť až o polnoci.

„Predtým sme sa bránili uzatváraním, čím sme spomalili šírenie vírusu. Teraz sme však prešli do útoku. Vakcína je ako nepriestrelná vesta. Vírus sa od nej odráža,“ povedal v piatok maďarský premiér Viktor Orbán.



Na imunitné preukazy majú v Maďarsku nárok všetky zaočkované osoby a ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Subjektom, ktoré umožnia vstup osobám bez takéhoto preukazu, môžu udeliť vysoké pokuty.



Maďarsko má druhú najvyššiu zaočkovanosť v Európskej únii. Dosiaľ dostali aspoň jednu dávku 4 milióny ľudí, čo predstavuje asi 40 % maďarskej populácie. Krajina ako jediná z „európskej dvadsaťsedmičky“ používa okrem očkovacích látok schválených Európskou liekovou agentúrou (EMA) aj vakcíny z Číny a Ruska.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok oznámil, že cestovanie medzi Maďarskom, Srbskom a Čiernou Horou bude možné bez povinnosti absolvovať karanténu alebo požiadavky na disponovanie podobným imunitným preukazom, aké zaviedli v Maďarsku. Podľa jeho slov sa momentálne uskutočňujú rokovania o podobných dohodách aj s Gréckom a Izraelom.

Celkový počet ľudí zaočkovaných protikoronavírusovými vakcínami v Maďarsku dosiahol v sobotu 4 023 137, keď len za posledný deň podali očkovaciu látku vyše 177-tisíc ľuďom, informoval operačný štáb na webovej stránke koronavirus.gov.hu.

Koronavírus v Severnej Amerike

Koronavírus v Kanade Celkový počet potvrdených prípadov: 1 219 425

1 219 425 Počet vyliečených: 1 111 887

1 111 887 Počet úmrtí: 24 219

Kanada pozastavila plány na distribúciu úvodných 300-tisíc jednodávkových vakcín proti koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson.

Stalo sa tak po tom, ako tamojšie zdravotnícke orgány dostali informáciu, že časť z nich vyrobili v zariadení v americkom Marylande, kde pri produkcii asi 15 miliónov vakcín nastalo znečistenie niektorých prísad.



Podľa amerického Úradu pre kontrolu potravín a liekov (FDA) v zariadení nedodržali požadované bezpečnostné protokoly, čo viedlo ku kontaminácii očkovacích látok. FDA nariadila zariadeniu v Marylande, aby zastavilo výrobu ďalších vakcín Johnson & Johnson, kým sa problémy neodstránia a nezničia všetkých 15 miliónov dotknutých vakcín.

Koronavírus v Ázii

Koronavírus v Indii Celkový počet potvrdených prípadov: 19 164 969

19 164 969 Počet vyliečených: 15 684 406

15 684 406 Počet úmrtí: 211 853

India v sobotu dosiahli ďalší denný globálny rekord v počte nových prípadov ochorenia COVID-19. Tamojšie úrady zaznamenali denný nárast o 401 993 nakazených, čím celkový počet infikovaných v druhej najľudnatejšej krajine sveta stúpol na 19,1 milióna.



Podľa údajov ministerstva zdravotníctva za ostatných 24 hodín zomrelo ďalších 3523 ľudí, čím sa celkový počet úmrtí zvýšil na 211 853. Odborníci sa však domnievajú, že obe čísla nie sú konečné.



Experti pripisujú nárast počtu infekcií novým, nákazlivejším variantom koronavírusu a masovým zhromaždeniam, ako sú politické zhromaždenia a náboženské podujatia, ktoré aj napriek pandémii mohli pokračovať. V štáte Západné Bengálsko vo štvrtok v štátnych voľbách hlasovalo milión voličov, ktorí nedodržiavali sociálne odstupy.



Indii s krízou pomáha aj viac ako 40 zahraničných štátov. Japonsko v piatok oznámilo, že do Indie pošle 300 ventilátorov a 300 kyslíkoch koncentrátorov. Svoju pomoc sľúbili aj Francúzsko, Nemecko, Írsko či Austrália.

Dve lietadlá s kyslíkovým vybavením poslalo aj Rusko a vybavenie poskytli aj Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Singapur, Spojené arabské emiráty a Thajsko.

Mapa cestovných obmedzení

