Súdny proces s policajtmi obvinenými v prípade Floyda bude vysielať televízia

Sudca nariadil živé vysielanie procesov v súvislosti s celosvetovým záujmom.

30. apr 2021 o 17:39 SITA

MINNEAPOLIS. Súdny proces s bývalým policajtom Derekom Chauvinom bol prvý, ktorý v Minnesote naživo vysielali v televízii a nebude posledný. Nariadenie sudcu Petra Cahilla bude platiť aj pre augustový proces s jeho tromi bývalými kolegami - Touom Thaom, Thomasom Laneom a J. Alexandrom Keungom, ktorí v súvislosti so smrťou Afroameričana Georgea Floyda čelia obvineniu z napomáhania.



Cahill nariadil živé vysielanie procesov v súvislosti s celosvetovým záujmom, ktorý prípad vyvolal, a tiež obmedzeným priestorom v súdnej budove pre pandémiu koronavírusu.

Štyridsaťpäťročného Chauvina uznali vinným 20. apríla vo všetkých troch bodoch obžaloby - neúmyselnej vraždy druhého stupňa, vraždy tretieho stupňa a zabitia druhého stupňa. Podľa zákonov v Minnesote mu však vymerajú trest za najvážnejšie obvinenie, teda za vraždu druhého stupňa, za ktorú je maximálny trest odňatia slobody na 40 rokov.

Podľa odborníkov však taký vysoký trest nedostane. Z praktických dôvodov by podľa nich mohol čeliť 30 rokom väzenia a mohol by dokonca dostať aj menej. Vynesenie rozsudku je naplánované na 25. júna.



Štyridsaťšesťročný Floyd zomrel 25. mája 2020 v Minneapolise po tom, ako mu biely policajt Chauvin zhruba deväť minút kľačal na krku, zatiaľ čo on lapal po dychu. Muža zatkli pre údajné použitie falošnej dvadsaťdolárovej bankovky. Zábery zo zatýkania vyvolali globálne protesty proti rasizmu.