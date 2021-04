V Nemecku obvinili irackého prisťahovalca, získaval financie pre Islamský štát

Zatkli ho ešte začiatkom januára na nemecko-švajčiarskych hraniciach.

30. apr 2021 o 17:12 SITA

BERLÍN. Nemecká prokuratúra obvinila irackého prisťahovalca z členstva v teroristickej organizácii Islamský štát. Ako v piatok uviedli nemecké úrady, muž označený iba ako Aymen A.-J. skupine poslal niekoľko tisíc eur.



Zatkli ho ešte začiatkom januára na nemecko-švajčiarskych hraniciach vo chvíli, keď údajne smeroval ku kontaktnej osobe z Islamského štátu. Zatiaľ nezverejnili žiadne podrobnosti o tom, kedy sa prípad môže dostať pred súd.

Súvisiaci článok Merkelová ho doteraz bránila. Nord Stream 2 môže pochovať Navaľnyj Čítajte

Muž prišiel do Nemecka z Iraku v roku 2016 počas migračnej vlny utečencov z Blízkeho východu. Ideológia Islamského štátu ho oslovila o dva roky neskôr a podľa prokurátorov sa k organizácii pripojil najneskôr začiatkom roka 2020.



Pôvodne chcel vycestovať na Blízky východ, aby sa zapojil do bojov tejto militantnej skupiny, ale jej členovia mu povedali, aby tento plán odložil a v Nemecku získaval finančné prostriedky. V období od júna do septembra 2020 previedol v niekoľkých transakciách Islamskému štátu v Sýrii a Libanone najmenej 12-tisíc dolárov (asi 9800 eur).



Finančné prostriedky mali pomôcť sympatizantkám IS v sýrskych utečeneckých táboroch a na financovanie pašovanie žien naspäť k tejto skupine. Peniaze poslané do Libanonu mali slúžiť na vyslobodenie bojovníkov IS z väzenia.