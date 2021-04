Španieli skúmajú kombinovanie rôznych vakcín

Po AstraZenece začali podávať mladým ľudom vakcínu Pfizer.

30. apr 2021 o 13:51 SITA

MADRID. Španielski zdravotníci začali mladým ľuďom, ktorí dostali prvú dávku vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, podávať vakcíny Pfizer-BioNTech. Ako informovali tamojšie úrady, účastníci sú súčasťou vládnej štúdie.



Výskumníci zo zdravotníckeho inštitútu Carlosa III. chcú preveriť účinky miešania očkovacích látok od rôznych výrobcov, keďže po potvrdení súvislosti vakcíny od AstraZeneca s možným výskytom veľmi zriedkavých krvných zrazenín, hľadajú alternatívy pre ľudí, ktorí už dostali prvú dávku tejto látky.

Podľa expertov je pritom riziko vzniku krvných zrazenín, ktoré so sebou nesie vakcína britsko-švédskej spoločnosti, nižšie, ako to, ktoré hrozí zdravým ženám užívajúcim antikoncepciu.



Do štvrtka podali vakcínu Pfizer-BioNTech ako druhú dávku 400 ľuďom, pričom ďalších 200 ľudí do štúdie prijali ako kontrolnú skupinu. Do výskumu sa zapojilo päť veľkých nemocníc v Španielsku a výsledky očakávajú v polovici mája.



Prvú dávku vakcíny od AstraZeneca dostali v krajine asi dva milióny ľudí vo veku do 60 rokov, kým španielske úrady túto látku v uvedenej vekovej skupine prestali používať. Jednotlivci, ktorí dostali prvú dávku 8. februára, by mali podľa odporúčania výrobcu dostať druhú do 8. mája, no oneskorenie podľa úradov nepredstavuje hrozbu.