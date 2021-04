Taliansko sa blíži k cieľu 500-tisíc podaných dávok vakcín denne

Do septembra chce Taliansko zaočkovať 80 % svojej populácie.

30. apr 2021 o 13:39 SITA

RÍM. Taliansko sa blíži k svojmu cieľu 500-tisíc podaných dávok vakcín proti koronavírusu denne. Premiér Mario Draghi v piatok ráno informoval, že predbežné dáta naznačujú, že deň predtým v krajine podali 497 993 dávok očkovacích látok. To je denný rekord.



Vládny poverenec pre vakcináciu Francesco Figliuolo plánoval dosiahnuť pol milióna očkovaní denne do konca apríla, aby do septembra krajina dosiahla cieľ v zaočkovaní 80 percent obyvateľstva.

Vakcinačná kampaň v Taliansku odštartovala pomaly v dôsledku omeškaných dodávok, logistických problémov aj organizačných rozhodnutí, ktoré úplne nepriorizovali starších a zraniteľných obyvateľov.

V ostatných týždňoch sa však zrýchlila a dodnes v krajine podali okolo 19,4 milióna dávok vakcín. Obe dávky dostalo 5,75 milióna ľudí, uvádzajú dáta ministerstva zdravotníctva.



Taliansko bolo vlani epicentrom pandémie v Európe a stále má šiesty najvyšší počet úmrtí na svete - 120 544. V Európe má viac potvrdených úmrtí už len Spojené kráľovstvo. V Taliansku stále denne zaznamenávajú zhruba 300 úmrtí v dôsledku koronavírusu.