Abbás: Voľby sa uskutočnia, ak Izrael povolí hlasovanie vo východnom Jeruzaleme

30. apr 2021 o 0:10 TASR

RAMALLÁH. Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vo štvrtok povedal, že plánované prezidentské a parlamentné voľby na palestínskych územiach sa uskutočnia len v prípade, ak Izrael povolí hlasovanie vo východnom Jeruzaleme. Informovala o tom agentúra AFP.

"Voľby budú, keď Izrael povolí voľby vo východnom Jeruzaleme," povedal Abbás na štvrtkovej schôdzke palestínskeho vedenia, na ktorom sa malo rozhodnúť o možnom posunutí termínu volieb.

Abbásovo hnutie Fatah, ktoré má pod kontrolou Predjordánsko, sa s konkurenčným militantným hnutím Hamas pôvodne dohodlo, že parlamentné voľby sa na palestínskych územiach budú konať 22. mája a prezidentské 31. júla.

Hnutie Hamas v stredu oznámilo, že "akýkoľvek odklad volieb odmieta".

Hamas by v parlamentných voľbách 22. mája mohol dosiahnuť dobrý výsledok, a to pre zväčšujúce sa rozpory vnútri Fatahu, uviedla agentúra AP. Práve riešenie citlivej otázky hlasovania Palestínčanov vo východnom Jeruzaleme by podľa AP mohlo byť pre Abbása zámienkou pre zrušenie vôbec prvých volieb na palestínskych územiach po 15 rokoch.

Izrael zatiaľ neuviedol, či hlasovanie vo východnom Jeruzaleme umožní. Vyjadril však znepokojenie nad rastúcou silou Hamasu.

Ako je známe, Izrael a západné krajiny považujú Hamas za teroristickú skupinu a pravdepodobne by bojkotovali každú palestínsku vládu, ktorej by bol súčasťou.