Ruský tvorca Sputniku V zažaluje brazílsky regulačný úrad

Brazília odložila schválenie ruskej vakcíny

29. apr 2021 o 16:47 (aktualizované 29. apr 2021 o 17:16) TASR

MOSKVA. Ruský tvorca vakcíny Sputnik V proti ochoreniu Covid-19 vo štvrtok oznámil, že zažaluje brazílsky regulačný úrad Anvisa za očierňovanie.

Ten sa totiž rozhodol odložiť schválenie Sputniku V, lebo jeho použitie by mohlo viesť k zdravotným ťažkostiam.

"Tvorca Sputnika V podniká v Brazílii právne kroky proti Anvise za očierňovanie, pretože vedome šíri nepravdivé a nepresné informácie," uviedol na oficiálnom twitterovom účte Sputnika V Gamalejov vedecko-výskumný inštitút epidemiológie a mikrobiológie v Moskve, ktorý vakcínu vyvinul.

Moskovský inštitút vo štvrtok už skôr odmietol tvrdenia brazílskeho regulátora Anvisa o vakcíne s tým, že nemajú vedecký základ, ako napísala agentúra Interfax.

Vo vyhlásení tiež konštatoval, že rozhodnutie brazílskeho regulačného orgánu odložiť schválenie Sputnika V "má, žiaľ, politický charakter".

Jedno z tvrdení brazílskeho úradu sa týkalo zistenia, že bunky, ktoré sa používajú na kultiváciu adenovírusu vo vakcíne, umožňujú, aby sa adenovírus nadmerne replikoval.

Brazílsky úrad vyslovil obavy, že ak by sa takáto vakcína použila, mohlo by to viesť k zdravotným komplikáciám a v krajnom prípade až k smrti. Platí to najmä pre ľudí s oslabeným imunitným systémom a respiračnými ochoreniami.