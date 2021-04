Peking popiera pokles populácie, úbytok predpokladajú aj odborníci

Odborníci už dlho očakávajú, že čínska populácia dosiahne svoj vrchol.

PEKING. Čínska populácia vlani narástla. Vo štvrtok o tom informovala tamojšia vláda po tom, ako sa objavili správy naznačujúce, že sčítanie obyvateľstva mohlo zaznamenať prekvapujúci úbytok ľudí.

Národný štatistický úrad vo svojom jednovetovom vyhlásení neposkytol žiadne detaily, len skonštatoval, že číslo zverejnia neskôr.

Agentúra AP však upozorňuje, že nezvyčajné rozhodnutie reagovať na správu zverejnenú denníkom The Financial Times odzrkadľuje politickú citlivosť tejto záležitosti.

„Podľa našich vedomostí, čínska populácia v roku 2020 pokračovala v raste," uviedol štatistický úrad na svojej webstránke.

Podľa The Financial Times ľudia blízki čínskemu sčítaniu obyvateľstva očakávajú, že populácia, ktorá v roku 2019 prekročila hranicu 1,4 miliardy, sa vlani zmenšila po prvý raz odkedy v rokoch 1959 - 1961 milióny obyvateľov zabil hladomor.

Odborníci pritom už dlho očakávajú, že čínska populácia dosiahne svoj vrchol a začne klesať, podobne ako to ukázali trendy v Južnej Kórei a ďalších ázijských ekonomikách.

Rozvinuté ekonomiky, ako Japonsko alebo Nemecko, sa tiež snažia nájsť riešenie, ako podporiť starnúce populácie so zmenšujúcou sa pracovnou silou.

Tieto krajiny však môžu ťažiť z desiatok rokov investícií do fabrík, technológií a zahraničných prostriedkov, zatiaľ čo Čína má menej bohatstva a jej podniky potrebujú mladých pracovníkov.

Výskumníci z čínskej centrálnej banky už vo svojej marcovej správe upozorňovali, že pôrodnosť v krajine je nižšia, ako naznačujú oficiálne odhady, i keď priamo nepovedali, že by sa populácia zmenšila.

Na odvrátenie nedostatku pracovníkov musí podľa nich Peking zjednodušiť a zlacniť výchovu detí.

„V porovnaní s rozvinutými krajinami sa u nás demografická tranzícia udiala rýchlejšie, prechodné obdobie je kratšie a problémy so starnutím obyvateľstva a nedostatočnou pôrodnosťou sú vážnejšie," uviedli.

Podľa vládnych štatistík už pritom počet potenciálnych pracovníkov vo veku 15 až 59 rokov v Číne klesol z vrcholu 925 miliónov, ktorý dosiahol v roku 2011.

Už v roku 2016 uvádzali, že do roku 2050 by ich počet mohol klesnúť na 700 miliónov.

Čínska populácia sa v roku 2019 zväčšila o 4,7 milióna na viac ako 1,4 miliardy ľudí, čo predstavuje nárast o 0,3 %.

„Ak už čínska populácia dosahuje svoj vrchol, pre výhľad na najbližšie desaťročie to už veľa nezmení, no mohlo by to mať vážne ekonomické dopady ďalej do budúcnosti," upozornil Mark Williams, odborník na ázijskú ekonomiku konzultačnej spoločnosti Capital Economics.

Čínska vládna strana sa snaží robiť zmeny, no nie je jasné, či dokážu zvrátiť dlhodobý pokles pracovnej sily a nápor na podfinancovaný dôchodkový systém.

Najvýraznejším krokom bolo zrušenie obmedzenia na maximálne jedno dieťa v roku 2015.

Dopad však bol slabý a celkový počet narodených detí v rokoch 2017 - 2018 klesol, pretože i keď niektoré páry s jedným dieťaťom sa rozhodli mať aj druhé, iné nemali žiadne.