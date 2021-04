Europarlament: COVID pasy nesmú byť diskriminačné

Nové nariadenie by malo byť účinné najviac dvanásť mesiacov.

29. apr 2021 o 15:41 TASR

BRUSEL. Európsky parlament (EP) v stredu schválil svoj rokovací mandát k návrhu na zavedenie digitálnych zelených osvedčení EÚ pre ochorenie COVID-19, takzvaných COVID pasov, ktoré by mali aj napriek pandémii koronavírusu opätovne umožniť voľný pohyb osôb v Európskej únii.

Poslanci tiež zmenili doterajší názov digitálne zelené osvedčenie na "osvedčenie EÚ pre COVID-19" a zdôraznili, že nové nariadenie by malo byť účinné najviac dvanásť mesiacov.

Osvedčenie v papierovej alebo digitálnej forme by malo obsahovať informáciu o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, prípadne o negatívnom výsledku testu alebo o prekonaní tohto ochorenia.

Nepôjde však o cestovný doklad a osvedčenie nebude ani podmienkou uplatnenia práva na voľný pohyb v rámci EÚ.

Parlament schválil svoj mandát na rokovania s Radou EÚ (členské štáty), keď konečné znenie nariadenia podporilo 540 poslancov, 119 bolo proti a 31 sa zdržalo hlasovania. Za mandát na rokovania o návrhu nariadenia o osvedčeniach pre občanov krajín mimo EÚ sa vyslovilo 540 poslancov, 80 bolo proti a 70 sa zdržalo.

Poslanci o oboch návrhoch hlasovali v stredu, výsledky hlasovania boli zverejnené vo štvrtok ráno. Znamená to, že rokovania medzi vyjednávačmi EP a Rady EÚ môžu začať. Cieľom je dosiahnuť spoločnú dohodu na konečnom znení nových predpisov ešte pred začiatkom letnej turistickej sezóny.

Na držiteľov COVID pasov by sa podľa europoslancov nemali vzťahovať ďalšie cestovné obmedzenia ako karanténa, samoizolácia či nové testovanie. Parlament v snahe zabrániť diskriminácii cestovateľov na základe ich finančných možností alebo pomalého očkovania presadzuje, aby členské štáty zabezpečili univerzálne, prístupné, včasné a bezplatné testovanie na nový koronavírus.

COVID pasy by podľa poslancov mohli fungovať popri vnútroštátnych osvedčeniach. EP však požaduje, aby osvedčenia vydávané na vnútroštátne účely boli interoperabilné so spoločným rámcom na úrovni EÚ.

Podľa EP členské štáty musia povinne akceptovať osvedčenia vydané v inej krajine EÚ o zaočkovaní vakcínami, ktoré odobrila Európska agentúra pre lieky (EMA). Zatiaľ ide o vakcíny od výrobcov Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Členské štáty však majú právo sa rozhodnúť, či akceptujú aj osvedčenia z iných krajín EÚ o zaočkovaní vakcínami, ktoré EMA zatiaľ neschválila, ale sú na zozname Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). To znamená, že očkovanie Sputnikom V v Maďarsku môže byť inými krajinami Únie akceptované, lebo táto ruská vakcína je na zozname WHO.

Europoslanci presadili, aby COVID pasy podliehali elektronickému overovaniu ich pravosti s cieľom predchádzať podvodom a falšovaniu. Členské štáty, ktoré budú cestovateľov s týmito osvedčeniami kontrolovať, by nemali mať právo ukladať si ich osobné údaje a žiadna centrálna databáza s týmito údajmi nevznikne ani na úrovni EÚ. Zoznam inštitúcií, ktoré budú spracúvať a získavať údaje z COVID pasov, bude verejný a v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

V prijatom uznesení sa tiež píše, že vakcíny proti COVID-19 sa musia vyrábať vo veľkom rozsahu, za prijateľnú cenu a musia sa prideľovať globálne. V tejto súvislosti kritizovali situáciu, ktorá vznikla nedodržaním harmonogramu výroby a dodávok očkovacích látok zo strany farmaceutických spoločností.