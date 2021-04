Rusko odmietlo výhrady Brazílie k Sputniku V. Hovorí o politike

Brazílsky regulátor ANVISA údajne nemá vedecké dôkazy, tvrdí Gamalejov inštitút.

29. apr 2021 o 9:20 TASR

MOSKVA. Gamalejov vedecko-výskumný inštitút epidemiológie a mikrobiológie v Moskve, ktorý vyvinul vakcínu Sputnik V, odmietol tvrdenia brazílskeho regulátora Anvisa o vakcíne s tým, že nemajú vedecký základ, informovala agentúra Interfax.

Vo vyhlásení, zverejnenom v stredu na webe inštitútu, sa uvádza, že vedecký tím preskúmal technické problémy, na ktoré upozornili členovia predstavenstva Anvisy počas zasadnutia 26. apríl.

Dospel pritom k záveru, že uvedené tvrdenia nemajú vedecký základ a niet dôvodu, aby sa nimi zaoberala vedecká komunita a medzinárodné regulačné orgány".

Údajne politické rozhodnutie

Vo vyhlásení sa konštatuje, že rozhodnutie brazílskeho regulačného orgánu odložiť schválenie Sputniku V "má, žiaľ, politický charakter".

Jedno z tvrdení brazílskeho úradu sa týkalo zistenia, že bunky, ktoré sa používajú na kultiváciu adenovírusu vo vakcíne, umožňujú, aby sa adenovírus (nadmerne) replikoval.

Brazílsky úrad vyslovil obavy, že ak by sa takáto vakcína použila, mohlo by to viesť k zdravotným komplikáciám a v krajnom prípade až k smrti. Platí to najmä pre ľudí s oslabeným imunitným systémom a respiračnými ochoreniami.

Spor o reprodukovateľné adenovírusy

Gamalejov inštitút však vo svojom vyhlásení tvrdí, že "v žiadnej vyrobenej šarži vakcíny Sputnik V sa nenašli žiadne reprodukovateľné adenovírusy" a existujúce kontroly zabezpečujú, aby sa vo vakcíne také vírusy nenachádzali.

Inštitút dodal, že kvalita a bezpečnosť vakcíny je navyše zabezpečená štvorstupňovou technológiou čistenia.

"Pri výrobe vakcíny Sputnik V sa používajú iba nereplikujúce sa adenovírusové vektory E1 a E3, ktoré sú pre ľudské telo neškodné," ubezpečil ruský inštitút.

Žiadne dôkazy o vážnych vedľajších účinkoch

V jeho vyhlásení sa tiež uvádza, že tím brazílskeho úradu Anvisa v Moskve mal plný prístup ku všetkej potrebnej dokumentácii, ako aj k miestam výskumu a výroby vakcíny Sputnik V.

Ruskí vedci vo svojom vyhlásení pripomínajú, že počas používania vakcíny Sputnik V pri očkovaní neboli "na rozdiel od iných vakcín zaznamenané prípady trombóz venóznych splavov v mozgu".

Gamalejov inštitút vyjadril vo svojom vyhlásení uistil, že tím Sputnik V bude pokračovať v spolupráci s federálnou vládou Brazílie, jednotlivými štátmi brazílskej federácie, ako aj s "brazílskym partnerom Uniao Química, ktorý je pripravený na spustenie výroby vakcíny Sputnik V" vo veľkom.