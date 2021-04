Poľský súd odložil rozhodnutie o tom, či je poľské právo nadradené európskemu

O preskúmanie požiadal poľský premiér Mateusz Morawiecki.

28. apr 2021 o 18:03 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

VARŠAVA. Poľský ústavný súd v stredu odložil vynesenie rozhodnutia v otázke, či je v krajine nadradené poľské právo alebo právo Európskej únie (EÚ).

Výsledok pritom môže ovplyvniť budúce vzťahy členskej krajiny únie so zvyškom bloku.

Euroskeptická sudkyňa Krystyna Pawlowicz, ktorá v minulosti označila vlajku EÚ za handru, mala podľa očakávania predniesť rozhodnutie päťčlenného tribunálu o otázke, či sú európske dohody v súlade s poľskou ústavou. Krátko po začatí pojednávania ho však odročila na 13. mája.

Súd, ktorý je zložený prevažne z nominantov poľskej konzervatívnej vládnucej strany, súhlasil s preskúmaním tejto otázky na žiadosť premiéra Mateusza Morawieckého.

Morawiecki o preskúmanie požiadal v marci, po tom, ako Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že európske právo je nadradené poľskej ústave. To nasledovalo po dlhotrvajúcom konflikte v súvislosti so zmenami v poľskom súdnictve, ktoré EÚ považuje za útok na jeho nezávislosť.

Hovorca poľskej vlády Piotr Müller sa v stredu vyjadril, že očakával, že Ústavný súd rozhodne, že poľská ústava stojí nad európskym právom.

Bývalí sudcovia pritom v utorok vyjadrili obavy, že proces môže byť krokom k možnému odchodu Poľska z EÚ. Zároveň tiež upozornili, že na rozhodnutí by sa nemala podieľať euroskeptička ako Pawlowicz. „Sudkyňa, ktorá ako aktívna politička opakovane a agresívne vyjadrovala negatívne postoje k Európskej únii a poľskému členstvu v únii, by nemala byť členkou tribunálu a už vôbec by nemala predsedať pojednávaniu," vyjadrili sa.