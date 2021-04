Peking kritizuje plány Japonska vypúšťať rádioaktívnu vodu z Fukušimy do oceána

Japonsko chce podľa Číny iba ušetriť peniaze.

28. apr 2021 o 17:06 SITA

PEKING. Čína v stredu opätovne kritizovala rozhodnutie Japonska vypustiť upravenú rádioaktívnu vodu z poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima do Tichého oceána.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničia Čao Li-ťien označil rozhodnutie o vypustení vody v nasledujúcich dvoch rokoch za opatrenie na ušetrenie peňazí, ktoré je „mimoriadne nezodpovedné“.

„Japonská strana by mala uznať svoju zodpovednosť, plniť si medzinárodné záväzky a odvolať svoje nesprávne rozhodnutie,“ povedal Čao Li-ťien.

Dlho očakávané rozhodnutie Japonska sprevádzali bezpečnostné obavy a početné protesty.

Tamojšia vláda ho však schválila ako najlepšie možné riešenie, napriek výhradám rybárov, ochranárov, obyvateľov i geografických susedov Japonska.

Vodu, ktorú plánujú vypustiť do Tichého oceána, vo Fukušime používali na chladenie. Ukladali ju síce do zberných nádrží, no tie budú na budúci rok plné.