Počítačovú sieť polície vo Washingtone D.C. napadli hackeri

Rusky hovoriaca skupina Babuk žiada za citlivé dáta výkupné.

27. apr 2021 o 15:06 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

WASHINGTON. Počítačovú sieť policajného zboru vo Washingtone D. C. napadli hackeri, ktorí sa vyhrážajú zverejnením citlivých dát o informátoroch zločineckým gangom.

Od polície žiadajú bližšie nešpecifikované výkupné.

Rusky hovoriaca skupina Babuk na svojej stránke na dark webe zverejnila zábery obrazovky, ktoré podporujú jej tvrdenia, že ukradla viac ako 250 gigabajtov dát.

Polícia dostala tri dni na to, aby kyberzločincov kontaktovala, inak sa obrátia na gangy a poskytnú im informácie o informátoroch. Zábery naznačujú, že hackeri majú dáta z najmenej štyroch počítačov, vrátane spravodajských informácií, informácií o konfliktoch gangov a ďalších administratívnych súborov.

Metropolitná polícia vo Washingtone D. C. uviedla, že hrozbu berie vážne a požiadala Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), aby preskúmal „nepovolený vstup“ do ich siete. Nič nenaznačuje, že by hackerský útok ovplyvnil policajné operácie a zbor bezprostredne neuviedol, či ho zasiahol ransomvér.

Ransomvér tento rok zatiaľ zasiahol 26 vládnych úradov USA, pričom kyberzločinci zverejnili na internete dáta zo 16 z nich, uviedol analytik Brett Callow z bezpečnostnej firmy Emsisoft.