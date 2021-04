Bijú bubny vojny. Pripravujme sa na konflikt s Čínou, varovali austrálski politici

Na Taiwane došlo k narušeniu vzdušného priestoru čínskymi vojenskými lietadlami.

27. apr 2021 o 15:25 Juraj Buch

CANBERRA. Predstaviteľ austrálskeho ministerstva vnútra Mike Pezzullo varoval, že rastúce napätie v indicko-tichomorskom regióne môže spôsobiť vojnový konflikt, informuje agentúra DPA.

Bijú bubny vojny

Pezzullo to uviedol v správe pre zamestnancov pri príležitosti Dňa Anzac (skratka Australian and New Zealand Army Corps), ktorým si krajina pripomína pôsobenie spoločnej armády austrálskych a novozélandských vojakov od čias prvej svetovej vojny.

"Vo svete, kde panuje ustavičné napätie a strach, bijú bubny vojny. Niekedy slabo a vzdialene, inokedy hlasnejšie a stále bližšie,“ uviedol Pezzullo.

„Slobodné národy so znepokojením sledujú vzrastajúce riziko vojnového riešenia problémov, o ktorých sme si mysleli, že nebudú katalyzátorom vojny. Hľadajme nielen mierovú cestu, ale aj sa znovu pripravujme na vojnovú kliatbu,“ dodal Pezzullo.

Varovanie vyslovil aj minister obrany

Pezzullove vyjadrenie prichádza uprostred rastúceho napätia medzi Austráliou a Čínou pre Taiwan. Na samostatný ostrov s demokratickou vládou a silnou ekonomikou si robí nárok Peking v rámci politiky jednej Číny.

Na Taiwane v poslednej dobe došlo k narušeniu vzdušného priestoru čínskymi vojenskými lietadlami. Napätie spôsobuje aj nárast čínskej armády v Juhočínskom mori.

Pred možným konfliktom s Čínou pre Taiwan varoval aj austrálsky minister obrany Peter Dutton, tvrdí austrálska televízia ABC.

Ministerka vnútra Karen Andrewsová považuje slová svojho podriadeného Pezzulla za prehnané. Povedala, že „je v strehu, ale nie je znepokojená“.

Pezzulla za vyjadrenie o hrozbe vojnového konfliktu podrobili kritike viacerí politici.

Zbytočne emotívny komentár

Premiér západnej Austrálie Mark McGowan vyhlásil, že taký komentár je „úplne zbytočný“, informoval denník Guardian.

Člen Labouristickej strany Bill Shorten uviedol, že taký tón je poburujúci. "Musíme postaviť za ľudské práva aj naše obchodné záujmy, ale myslím si, že tón ako "bubny vojny je zbytočne príliš emotívny“, povedal Shorten.

Štátny sviatok Deň Anzac pripomína obyvateľom Austrálie a Nového Zélandu vylodenie austrálskych a novozélandských vojakov 25. apríla 1915 v Gallipoli v dnešnom Turecku, kde sa odohrala jedna z najslávnejších bitiek prvej svetovej vojny. Spravidla sa oslavuje prehliadkami a podujatiami pre vojakov vo výslužbe.