Odborník na Rusko: Všetci vedia, na čej strane stojí Zeman

Rozhovor s Markom Galeottim.

27. apr 2021 o 13:11 Hospodářské noviny, Ondřej Houska

Názory českého prezidenta Miloša Zemana všetci dobre poznajú. Tvrdí to aspoň jeden z najväčších odborníkov na bezpečnostnú a zahraničnú politiku Ruska profesor MARK GALEOTTI.

"Na Západe, v Moskve alebo kdekoľvek inde všetci vedia, na čej strane je," hovorí v rozhovore o ohlasoch kauzy Vrbětice, v ktorej sú z výbuchov muničných skladov podozriví agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU.

"Úprimne povedané, prekvapilo ma, že Zeman vôbec hovoril o tom, že existujú dve vyšetrovacie verzie. Čakal by som od neho, že ruské zapojenie rovno vylúči," hovorí Galeotti. Spojenci teraz podľa neho Česko podporia, čo by v minulosti rozhodne nebolo samozrejmé.

Ako hodnotíte českú reakciu na kauzu Vrbětice, teda vyhostenie ruských diplomatov?

Ako celkom impozantnú. Už dlho vieme, že Rusi svoje veľvyslanectvo v Prahe využívajú ako základňu na svoje špionážne operácie nielen v Česku, ale aj v susedných krajinách.

Ľuďom z českého ministerstva zahraničia som často hovoril, že by s tým Česko malo niečo urobiť. Odpovedali, čo som chápal, že síce o probléme vedia, ale že Rusko by na akúkoľvek českú akciu odpovedalo veľmi tvrdo a disproporčne. Vtedy tvrdili, že to za to nestojí.

Čo sa zmenilo?

Česi boli presvedčení, že Rusi z Prahy jednoducho prevádzkujú špionáž. To bolo nepríjemné, predovšetkým pre rozsah tejto špionáže, ale v zásade ešte tolerovateľné.

Sabotáž, pri ktorej zomreli dvaja ľudia, čo je prípad Vrbětíc, je niečo úplne iné. Ďalším dôvodom je fakt, že ruská aktivita po celej Európe, nielen v Česku, v posledných rokoch rástla.

A po tretie - Česi sa predtým báli, že ak by proti Rusku zasiahli, ich spojenci by ich príliš nepodporili. Obávali sa, že by sa im dostalo len slov podpory. A mali pravdu. Teraz si Česi jednak uvedomili, že už naozaj musia prikročiť k akcii, jednak mali pevnejšie uistenie, že ich aspoň niektorí spojenci podporia. Čo sa už naozaj stalo.

Zhruba dva týždne po pokuse o zavraždenie Sergeja Skripaľa otravnou látkou novičok Británia štáty EÚ a NATO požiadala o pomoc a väčšina krajín potom skutočne vyhostila ruských diplomatov. Očakávate, že sa teraz stane niečo podobné?