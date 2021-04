Nemecko plánuje v júni sprístupniť očkovanie všetkým dospelým

Nemecko by malo v druhom štvrťroku dostať od výrobcov 80 miliónov dávok vakcín.

27. apr 2021 o 9:39 SITA

BERLÍN. Nemecko plánuje v júni sprístupniť očkovanie proti koronavírusu pre všetkých dospelých. V pondelok to povedala kancelárka Angela Merkelová na základe predpokladov, že krajina v druhom štvrťroku dostane od výrobcov 80 miliónov dávok vakcín.

Merkelová sa tak vyjadrila po stretnutí s premiérmi 16 spolkových krajín s tým, že v závislosti od skutočného počtu dodaných vakcín by mohli súčasný systém uprednostňujúci najzraniteľnejších najneskôr v júni zrušiť.

Spoliehajú sa na Pfizer a BioNTech

„To neznamená, že každý bude môcť okamžite dostať vakcínu, ale že každý bude mať možnosť pokúsiť sa prihlásiť na očkovací termín," doplnila kancelárka.

Podobne ako v ďalších krajinách Európskej únie, aj v Nemecku očkovacia kampaň začala pomalším tempom.

V uplynulých týždňoch sa však zrýchlila a podľa oficiálnych údajov dostalo do nedele aspoň prvú dávku vakcíny 23,4 % populácie, pričom zhruba 7,2 % z 83 miliónov obyvateľov Nemecka už dostalo obe dávky.

V dôsledku problémov s dodávkami a obáv v súvislosti s účinnosťou a bezpečnosťou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, sa Nemecko začalo spoliehať najmä na očkovaciu látku nemeckej spoločnosti BioNTech a jej amerického partnera Pfizer.

V druhom štvrťroku by mala krajina podľa Merkelovej dostať 50 miliónov dávok tejto vakcíny.

Výhody pre zaočkovaných

Kancelárka s premiérmi diskutovala aj o tom, či by pre zaočkovaných obyvateľov nemali platiť výnimky z protipandemických reštrikcií. Zatiaľ sa však na ničom nedohodli.

Otázka výnimiek pre zaočkovaných obyvateľov patrí v Nemecku i ďalších krajinách k jedným z najdiskutovanejších, pričom niektorí tvrdia, že je to nefér k tým, ktorí sa zatiaľ nemali možnosť zaočkovať, podľa iných sú zase obmedzenia oprávnené, kým ľudia predstavujú riziko pre ostatných.

Merkelová pritom spomenula nedávnu správu nemeckého centra pre kontrolu chorôb, podľa ktorej ľudia nepredstavujú riziko pre ostatných 14 dní po druhej dávke vakcíny.

To by znamenalo, že by sa k nim mohlo pristupovať rovnako ako k tým, ktorí majú negatívny test na koronavírus alebo prekonali nákazu.

Upozornila však, že Nemecko sa časom dostane do „prechodnej fázy", keď bude zhruba polovica obyvateľstva zaočkovaná a druhá nie, čo nebude jednoduché.

Sputnik zostáva na stole

Nemecko tiež podľa kancelárky stále zvažuje nákup ruskej vakcíny Sputnik V. Závisieť to však bude od schválenia Európskou liekovou agentúrou.

„Dokumentácia na schválenie stále nie je dostatočná," skonštatovala s tým, že ak by povolenie prišlo dostatočne skoro, ešte stále by malo zmysel nakúpiť Sputnik.

„Ak sa to stane až o niekoľko mesiacov, tak už budeme mať dosť (iných) vakcín," uzavrela.