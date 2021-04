WHO zatiaľ indický variant nezaradila medzi znepokojujúce mutácie

Slovensko od utorka zakazuje cestovať do Indie.

26. apr 2021 o 21:53 ČTK

India je v mimoriadne náročnej situácii, podľa WHO však nie je jasné, že dôvodom je indická mutácia koronavírusu. (Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. O možnej väčšej nebezpečnosti a nákazlivosti indickej mutácie koronavírusu sa vie zatiaľ len málo. Upozornila na to v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s tým, že zatiaľ tento variant nezaradila medzi zvlášť znepokojujúce, za ktoré považuje britskú, juhoafrickú a brazílsku mutáciu.

WHO podľa agentúry DPA v prípade indického variantu koronavírusu s označením B.1.617 varuje pred predčasnými závermi.

Organizácia tento variant pozoruje, ale zatiaľ ho neklasifikuje ako znepokojujúci, povedala v Ženeve hovorkyňa WHO.

Prispieť mohlo viacero faktorov

Doteraz podľa zástupkyne organizácie nie je jasné, do akej miery variant môže za rýchly nárast počtu prípadov koronavírusovej nákazy v Indii. Existuje vraj mnoho faktorov, ktoré k tomu mohli prispieť. V poslednej dobe sa napríklad v krajine konali slávnosti a akcie s mnohými účastníkmi.

Okrem toho sa B.1.617 šíri pomimo ďalších, nákazlivejších variantov, ako je napríklad britský s označením B.1.1.7.

Jasné nie je ani to, či B.1.617 vyvoláva ťažší priebeh ochorenia Covid-19 a s tým súvisiace vyššie počty obetí. Vyššie počty obetí v Indii by totiž podľa hovorkyne WHO mohli byť aj dôsledkom skutočnosti, že nemocnice naplnili svoje kapacity.

India, ktorá má zhruba 1,3 miliardy obyvateľov, za uplynulých 24 hodín zaznamenala 352 991 nových prípadov koronavírusu, čo je svetový rekord. Doteraz sa koronavírus v Indii potvrdil u 17,31 milióna ľudí, 195 123 ľudí zomrelo.

Slovensko zakazuje cestovať do Indie

Za znepokojujúce mutácie (variants of concern) WHO doteraz označila britskú, juhoafrickú (B.1.351) a brazílsku (P.1). Sú to mutácie, o ktorých je známe, že sa ľahšie prenášajú, spôsobujú ťažké ochorenia, unikajú imunitnému systému alebo znižujú účinnosť známych nástrojov boja proti vírusu.

Indii v jej ťažkej situácii prisľúbilo viacero štátov sveta pomoc najmä v podobe zdravotníckych potrieb. Zároveň štáty zakazujú vstup väčšine cestujúcich z Indie.

Aj Slovensko od utorka zakazuje cestovať do Indie.