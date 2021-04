Dobré ráno: Pandémia v Indii sa mení na jednu katastrofu

India je najväčším producentom vakcín.

26. apr 2021 o 23:30 Lukáš Onderčanin, Jana Maťková, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=jbixp-101c7cf-pb&from=pb6admin&download=1&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&btn-skin=3

Článok pokračuje pod video reklamou

India, ktorá je najväčším producentom vakcín na svete, zažíva devastačnú druhú vlnu pandémie.

Po dobrých mesiacoch, ktoré prekvapovali odbornú obec, hlási druhý najľudnatejší štát na svete najviac nových prípadov denne od začiatku globálnej krízy.

No a problém to je samozrejme aj pre zvyšok sveta, hlavne ten rozvojový.

Ako sa India dostala do bodu, v ktorom teraz je a čo to znamená pre nás, sa Nikola Bajánová pýta zahraničnopolitického reportéra denníka SME Lukáša Onderčanina.

Zdroj zvukov: BBC News a SkyNews

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Európska komisia začala podnikať právne kroky proti farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca. Dôvodom je, že AstraZeneca nedodala EÚ dohodnuté množstvo vakcín. Do konca prvého štvrťroka to bolo iba 30 miliónov dávok namiesto 100 miliónov dávok, ktoré boli zakotvené v zmluve s eurokomisiou.

Pandemická komisia odporúča predĺžiť núdzový stav o ďalších 30 dní. Zároveň je podľa nej vhodné ukončiť pravidelné testovanie v školách a nahradiť ho intervenčným testovaním. Školy by sa testovali pri zhoršujúcej sa situácii v okrese.

Očkovanie ľudí, ktorí sú najviac ohrození ochorením COVID-19, by sa malo urýchliť. Zabezpečiť by to mala aktualizácia vyhlášky o vakcinácii, ktorá by do platnosti mohla vstúpiť 1. mája. Prioritou budú chronicky chorí pacienti či osoby sprevádzajúce na očkovanie seniora staršieho ako 70 rokov.

Z rezervy premiéra uvoľnia tri milióny eur pre krízové centrá pre obete domáceho násilia. Okrem iného výška pridelenej dotácie bude 370 eur na osobu na mesiac pre pobytové služby, teda pre zariadenia núdzového bývania.

Ukrajinské štátne archívy odtajnili materiály o havárii v Černobyle. Tá sa stala pred 35 rokmi. Medzi zverejnenými dokumentmi je aj vôbec prvá správa riaditeľa černobyľskej jadrovej elektrárne Viktora Briuchanova o výbuchu v reaktore, prepis rozhovorov operátorov elektrárne v čase havárie, ako aj správy o evakuácii takmer 45 000 obyvateľov mesta Pripjať a priľahlých oblastí.

Odporúčanie

Vždy, keď si hovorím, že kvalita ponuky streamovacích služieb klesá a klesá, príde titul, ktorý môj postoj trochu napraví. To sa stalo aj v prípade filmu Black Bear s úžasnou Aubrey Plaza na HBO Go. Psychologická dráma asi neosloví každého, ale kto sa rád ňúra vo vzťahových a umeleckých témach, toto je ten správny film.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.