Američania by po zaočkovaní mohli vycestovať do Únie už toto leto

Členské štáty obmedzujú cestovanie z USA už viac ako rok.

26. apr 2021 o 13:30 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Američania by zrejme mohli toto leto vycestovať do Európskej únie, ak by boli plne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa tak vyjadrila v rozhovore pre The New York Times s tým, že by to bolo možné, keďže obe strany schválili rovnaké vakcíny. Presný časový rámec však nepredstavila, informuje spravodajský portál BBC.

Spojené štáty aj EÚ povolili používanie vakcín od spoločností Moderna, Johnson & Johnson a konzorcia Pfizer-BioNTech.

Súvisiaci článok Koronavírus vo svete: Do Indie mieri po ďalšom rekorde medzinárodná pomoc Čítajte

Uvoľňovanie opatrení bude podľa von der Leyenovej závisieť od „epidemickej situácie“. Tá sa podľa jej slov v USA zlepšuje a „dúfajme, sa tiež zlepšuje aj v Európskej únii“.

Európske štáty obmedzujú cestovanie, ktoré nie je nevyhnutné, z USA už viac ako rok. EÚ v januári sprísnila odporúčania pre zahraničné návštevy, ale každý členský štát si určuje vlastné obmedzenia.

Grécku napríklad stačí, ak sa cestujúci z USA preukážu negatívnym testom. EÚ tiež pripravuje digitálne zelené certifikáty, ktoré majú zjednodušiť cestovanie, vznikajú však otázky o ich zjednotenosti, keďže niektoré krajiny plánujú svoje vlastné certifikáty.

USA tiež stále obmedzuje voľnočasové cestovanie do EÚ aj Spojeného kráľovstva, ktoré 17. mája predstaví svoj vlastný semafor cestovných obmedzení pre krajiny z celého sveta. Washington v súčasnosti odporúča Američanom, aby sa pre pandémiu vyhli cestovaniu do 80 percent krajín sveta.