Predbežné výsledky volieb v Albánsku naznačujú víťazstvo socialistov

Víťaz by mal byť známy do utorka rána.

26. apr 2021 o 12:57 SITA

Volič vkladá obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky počas parlamentných volieb vo volebnej miestnosti v albánskej Tirane. (Zdroj: TASR/AP)

TIRANA. Predbežné výsledky nedeľňajších parlamentných volieb v Albánsku naznačujú víťazstvo vládnej socialistickej strany.

Po zrátaní tretiny hlasov má Socialistická strana Albánska premiéra Ediho Ramu, ktorý sa uchádza o tretí mandát v rade, 50 percent hlasov. Po nej nasleduje Demokratická strana Albánska s 39 percentami hlasov.

Podľa exitpollu, ktorý pre albánske vysielanie Euronews vykonala MRB, by mali socialisti vyhrať so zhruba 46 percentami hlasov, zatiaľ čo demokrati by mali získať okolo 42 percent. Zatiaľ nie je jasné, či sa socialistom podarí získať 71 kresiel v parlamente, aby mohli vládnuť sami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Svojich zástupcov do 140-členného parlamentu si mohlo voliť okolo 3,6 milióna albánskych voličov v krajine a zahraničí. Predbežnú voličskú účasť stanovili na takmer 48 percent, čo je o trochu viac ako pred štyrmi rokmi.

Voľby sa v nedeľu konali relatívne bez problémov, hoci s menšími chybami. Hlavný problém predstavovala elektronická identifikácia voličov, ktorú v krajine použili po prvý raz. Z 5 199 hlasovacích miestností nefungovalo zhruba 167.

Predseda ústrednej volebnej komisie Ilirjan Celibaši skonštatoval, že voľby boli úspešné a dodal, že víťaz by mal byť známy do utorka rána.

Voľby monitorovali pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe aj veľvyslanectiev západných štátov. Ich predbežné zistenia by mali vyjsť neskôr počas pondelka. Spojené štáty, Európska únia a veľvyslanci z ďalších krajín vyzvali politických lídrov, aby prijali rozhodnutie voličov.