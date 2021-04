Moskva zvažuje obmedzenie dovozu českého tovaru, napríklad piva

Zákaz dovozu tovaru by znamenal nový zvrat v konflikte.

25. apr 2021 o 15:39

MOSKVA. Moskva v reakcii na vyhostenie veľkého počtu svojich diplomatov z Prahy zvažuje podľa denníka Kommersant možnosti ekonomických sankcií proti Českej republike.

Ruské úrady môžu obmedziť dovoz českého tovaru, napríklad piva, píše ruský denník s odvolaním sa na dva zdroje z vládnych kruhov, ktoré sú oboznámené s diskusiou o možných postihov voči Česku.

Podľa denníka je to jeden z variantov ruskej odpovede na diplomatickú roztržku.

Správanie Prahy nemôže zostať bez odpovede

Moskva sa "možno bude musieť" uchýliť k ekonomickým sankciám, pretože "bezprecedentné agresívne správanie Prahy nemôže zostať bez odpovede", povedal denníku jeden z jeho zdrojov s tým, že Rusko nemôže reagovať "čisto zrkadlovo".

"České úrady minulý víkend obvinili ruské tajné služby zo zapojenia do výbuchov v muničnom sklade v dedine Vrbětice v roku 2014 a oznámili vyhostenie 18 ruských diplomatov. Rusko reagovalo vyhostením 20 pracovníkov slovenského veľvyslanectva.

Praha potom oznámila vyhostenie 63 ďalších Rusov, ale ruské úrady na to nemôžu symetricky odpovedať, pretože v Moskve zostalo iba sedem slovenských diplomatov a 25 administratívno-technických pracovníkov, "píše Kommersant.

Rusko následne rozhodlo, že obmedzí počet miestnych zamestnancov, ktoré môže najímať české veľvyslanectvo v Moskve na 19 ľudí (podľa diplomatických zdrojov ČTK, česká ambasáda momentálne zamestnáva približne 110 ruských občanov), čím sa ich počet vyrovná lokálne najatým zamestnancom ruského veľvyslanectva v Prahe.

To však Kremeľ nepovažuje za symetrickú odpoveď. "Ak by Moskva konala zrkadlovo, musela by vyhostiť všetkých pracovníkov ambasády vrátane veľvyslanca, a to by nemalo ďaleko k prerušeniu diplomatických vzťahov.

Preto sa teraz zvažujú alternatívne varianty odpovede," povedal zdroj ruskému denníku.

Sankcie sa môžu dotknúť priemyselných odvetví

Podľa ruskej federálnej colnej služby klesol obrat vzájomného obchodu medzi Ruskom a Českom kvôli pandémii covid-19 v minulom roku o 43 percent v porovnaní s predošlým rokom. Tvoril zhruba 5,2 miliardy amerických dolárov, pričom 2,7 miliardy dolárov pripadá, podľa denníka, na dovoz z Česka do Ruska.

Ruské sankcie sa môžu dotknúť niektorého z priemyselných odvetví, ale úrady budú pri vytváraní "čiernej listiny" vychádzať zo zásady "neubližuj sebe", povedali zdroje denníku.

Jeden z nich predpokladá, že sa sankcie dotknú českého piva. Do Ruska vlani podľa Kommersantu putoval z Česka chmeľový mok v hodnote 38 miliónov dolárov, čo je o desať percent viac ako v predchádzajúcom roku.

Zakázanie dovozu tovaru by znamenal nový zvrat

Riaditeľ Strediska pre výskum federálneho a regionálneho trhu s alkoholom Vadim Drobiz považuje prípadný zákaz dovozu českého piva za "symbolické podpichnutie", pretože Rusko nakupuje v zahraničí len malú časť piva, ktoré Rusi vypijú, konkrétne päť percent.

České pivo v celkovom objeme importu tvorí okolo desať percent, teda 40 miliónov litrov ročne. České pivo podľa Drobize kvôli kolísaniu výmenného kurzu v Rusku zdražuje, takže Rusi ho pijú menej. "Nápoje vyrobené v Česku pravidelne alebo príležitostne pije menej ako dva milióny ľudí," tvrdí Drobiz o krajine, kde žije približne 146 miliónov obyvateľov.

Pokiaľ Moskva dovoz niektorých českého tovaru do Ruska skutočne zakáže, nastane nový zvrat v konflikte, ktorý sa celý týždeň vyvíjal a rozšíril sa aj do ďalších krajín, podotýka Kommersant.