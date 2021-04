Sú dve verzie výbuchov vo Vrběticiach, počkajme, odkázal prezident Zeman

Prezident po týždni prehovoril.

25. apr 2021 o 11:29 Matúš Krčmárik

PRAHA, BRATISLAVA. Pracujeme s dvomi verziami, povedal o výbuchoch vo Vrběticiach v nedeľnajšom prejave český prezident Miloš Zeman. Nepostavil sa tak na stranu vlády Andreja Babiša, podľa ktorého je za akciou z roku 2014 ruská vojenská rozviedka GRU.

Babiš o ruskej zodpovednosti hovoril už minulú sobotu, prezident sa doteraz verejne nevyjadroval. Podľa vlastných slov sa Zeman v posledných dňoch stretol s policajným prezidentom a nechal si vypracovať analýzy prípadu.

„Predstupujem ako človek, ktorý sa domnieva, že má dostatok informácií, aby sa vedel vyjadriť s chladným rozumom a bez hystérie,“ povedal v príhovore občanom.

Nikto nedokázal, že tam boli

V ňom povedal, že existujú podozrenia, že dvaja ruskí agenti umiestnili výbušninu v muničnom sklade, „nikto však nedokázal, že tam aj naozaj boli“. Povedal tiež, že druhou vyšetrovacou verziou je, že výbuch spôsobilo neodborné zaobchádzanie s výbušninami v sklade, teda pôvodný výsledok vyšetrovania.

Ani jednu verziu sa podľa Zemana doteraz nepodarilo potvrdiť. „Beriem obidve verzie vážne a prajem si, aby sa dôkladne prešetrili,“ vyhlásil Zeman.

K vyhosťovaniu ruských diplomatov ani k ďalším krokom vlády v posledných dňoch sa priamo nevyjadril. Povedal len, že ak by sa ruská účasť na „teroristickom atentáte“ potvrdila, Česko by malo Rusov potrestať napríklad vyradením Rosatomu zo súťaže o výstavbu nového bloku jadrovej elektrárne Dukovany. To pritom Babišova vláda už cez týždeň jednomyseľne schválila.

“ Počkajme na výsledky vyšetrovania a potom sa rozhodnime.“ „ Miloš Zeman, český prezident

„Ak sa však podozrenie z ruskej účasti vyvráti, bude z toho vyplývať, že išlo o spravodajskú hru, ktorá môže mať vážne dôsledky pre náš vnútorný politický život,“ poznamenal Zeman. „Počkajme preto na výsledky vyšetrovania a potom sa rozhodnime.“

Minulotýždňového vyjadrenia premiéra Babiša a ministra vnútra Jana Hamáčka majú českí tajní jasno v tom, že za výbuchom bola tá istá dvojica zamestnancov ruskej vojenskej rozviedky GRU ako za snahou otráviť novičokom bývalého dvojitého agentra Sergeja Skripaľa v roku 2018.

Odísť musia desiatky Rusov

Česko v reakcii vyhostilo osemnástich ruských diplomatov, ktorí podľa Prahy v skutočnosti pôsobili ako špióni. Moskva zareagovala vyhostením dvadsiatich Čechov z ambasády.

Napätie sa potom ešte stupňovalo a nakoniec česká diplomacia vyhlásila, že Rusom dovolí mať v krajine len taký počet diplomatov, koľko pracuje na českej ambasáde v Moskve.

Odísť tak bude musieť ďalších 63 Rusov. Na oboch ambasádach bude môcť byť po novom sedem diplomatov a 25 technicko-administratívnych pracovníkov. Rusko si bude môcť v Prahe najať najviac devätnásť českých občanov, čo platí aj naopak.

Český postoj podporila aj slovenská diplomacia vyhostením troch ruských diplomatov.