Nemeckí Zelení predstihli konzervatívcov v ďalšom prieskume

Aktuálne ich podporuje 28 percent voličov.

25. apr 2021 o 10:37 TASR

BERLÍN. Nemeckí Zelení skončili pred konzervatívcami kancelárky Angely Merkelovej z CDU/CSU aj v novom prieskume verejnej mienky, ktorého výsledky zverejnili v nedeľu. Informovala o tom agentúra DPA.

V tzv. Nedeľňajšom trende, ktorý zostavuje inštitút Kantar pre noviny Bild am Sonntag, si Zelení oproti minulému týždňu polepšili o šesť percent. Aktuálne ich tak podporuje 28 percent voličov, čo je vôbec najviac pre túto stranu v tomto prieskume.

Kresťanskí demokrati z Únie CDU/CSU klesli o dva body na 27 percent. Rovnaký pokles zaznamenali sociálni demokrati z SPD, ktorí s 13 percentami dosiahli svoj najhorší výsledok od augusta 2019. Strana Ľavica (sedem percent) a krajne pravicová AfD (desať percent) prišli o jeden bod, zatiaľ čo liberáli z FDP zostali na deviatich percentách.

Inštitút Kantar uskutočnil prieskum 15. - 21. apríla na vzorke 1225 respondentov.

Voľby do Spolkového snemu v Nemecku sa budú konať 26. septembra. Zelení tento týždeň nominovali za kandidátku na spolkovú kancelárku svoju spolupredsedníčku Annalenu Baerbockovú.

Kandidátom konzervatívcov bude predseda CDU Armin Laschet, ktorý sa presadil v súboji s populárnejším bavorským premiérom a šéfom CSU Markusom Söderom. SPD ako svojho kancelárskeho kandidáta už dávnejšie potvrdila súčasného ministra financií Olafa Scholza.

Ak by si Nemci volili spolkového kancelára priamo, mala by podľa ďalšieho prieskumu dobré vyhliadky na túto funkciu Baerbocková. Z výsledkov prieskumu inštitútu Insa taktiež pre nedeľník Bild am Sonntag vyplýva, že by ju priamo volilo 30 percent oslovených. Scholza podporilo 20 percent a Lascheta 18 percent respondentov.