Eurokomisia zverejnila správu o Babišovom konflikte záujmov, aby zvýšila tlak

Česko sa proti tejto záverečnej správe už nemôže odvolať.

24. apr 2021 o 23:24 TASR

BRUSEL. Európska komisia zverejnením záverečnej správy audítorov z EÚ, ktorá potvrdzuje konflikt záujmov českého premiéra Andreja Babiša, zvyšuje tlak na tohto politika.

Eurokomisia v sobotu pre tlačovú agentúru DPA uviedla, že sa rozhodla zverejniť správu, nekompromisnú voči Babišovi, vzhľadom na čas, ktorý už uplynul od roku 2019, keď odporučila, aké kroky treba podniknúť na nápravu situácie - a aj vzhľadom na vysoký stupeň verejného záujmu.

Český premiér Babiš je v konflikte záujmov, pretože má pod kontrolou zverenské fondy, do ktorých po nástupe do úradu premiéra vložil svoj majetok, aby mohol čerpať dotácie z EÚ. Konštatuje to záverečná správa z auditu, ktorú v piatok zverejnila eurokomisia. Tá chce tvrdo bojovať proti konfliktu záujmov.

Ako napísal český server iROZHLAS.cz, správa potvrdzuje, že Babiš porušuje české i európske zákony, pretože má (prostredníctvom zvereneckých fondov) stále pod kontrolou holding Agrofert, ktorý čerpá dotácie EÚ.

Babiš dlhodobo odmieta, že by bol v konflikte záujmov a v minulosti avizoval, že ČR nebude Bruselu vracať peniaze.

Babišova spoločnosť dostala v roku 2018 od Únie dotácie vo výške približne 70 miliónov eur. Eurokomisia tiež uviedla, že od konca roka 2018 už nedostala Babišova spoločnosť žiadne peniaze na projekty, ktoré podliehali auditom.

Podľa audítorov je zásadná tá skutočnosť, že činiteľov spomínaných fondov menoval samotný Babiš, ktorý má navyše právo ich aj odvolať.

"Pán Babiš má tým pádom oba zverenské fondy pod kontrolou a prostredníctvom týchto fondov má pod kontrolou aj skupinu Agrofert," píšu audítori.

