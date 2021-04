Na celom svete bola podaná vyše miliarda dávok vakcín proti covidu

24. apr 2021 o 23:23 TASR

PARÍŽ. Po celom svete bola podaná viac ako miliarda dávok vakcín proti koronavírusu, pritom od spustenia programov hromadného očkovania prešlo necelých päť mesiacov. V sobotu o tom informovala tlačová agentúra AFP, ktorá vychádzala z oficiálnych údajov zhromaždených do 19.45 h SELČ.

V 207 krajinách a teritóriách bola podaná najmenej 1 002 938 540 dávok, spresnila AFP.

Vyše polovicu, konkrétne 58 percent, dostali ľudia v troch krajinách: USA (225,6 milióna dávok), Číne (216,1 milióna) a Indii (138,4 milióna).

Vzhľadom na podiel obyvateľov, ktorí sú zaočkovaní, však vedie Izrael. Tam je úplne zaočkovaných takmer šesť z desiatich Izraelčanov.

Potom nasledujú Spojené arabské emiráty (SAE) s vyše 51 percentami obyvateľov, ktorí dostali aspoň jednu dávku vakcíny, Británia so 49 percentami, USA so 42 percentami, Čile so 41 percentami, Bahrajn s 38 percentami a Uruguaj s 32 percentami.

V Európskej únii bolo podaných 128 miliónov dávok 21 percentám obyvateľov. V 27-člennej Únii vedú Malta, keďže má očkovaných 47 percent populácie, a Maďarsko s 37 percentami. V Nemecku však bolo zaočkovaných len 22,6 percenta obyvateľstva, v Španielsku 22,3 percenta, vo Francúzsku 20,5 percenta a v Taliansku 19,9 percenta.

Celosvetovo sa počet vpichnutých dávok vakcín zdvojnásobil za necelý mesiac, pretože programy očkovania nabrali tempo.

Hoci očkovanie spustila aj väčšina chudobných krajín, prevažne vďaka medzinárodnému programu Covax, vakcinácia je stále privilégiom najmä krajín s vyššími príjmami, ako ich definuje Svetová banka - žije v nich 16 percent svetovej populácie, ale podali tam 47 percent dávok vakcín.

V krajinách s nízkymi príjmami bolo podaných len 0,2 percenta dávok.

Niektoré štáty ešte len začnú s očkovaním - sedem v Afrike (Tanzánia, Madagaskar, Burkina Faso, Čad, Burundi, Stredoafrická republika/SAR a Eritrea), tri v Oceánii ((Vanuatu, Samoa a Kiribati), jeden v Ázii (Severná Kórea/KĽDR) a jeden v Karibiku (Haiti).

Zatiaľ je najpoužívanejšou vakcínou, aj napriek problémom, tá od spoločnosti AstraZeneca - dostali ju tri štvrtiny alebo 156 z tých štátov a území, kde už očkovanie prebieha.

Konkurenčnú vakcínu od spoločností Pfizer/BioNTech podávajú v 91 krajinách, čo jej 44 percent z celkového počtu. Ďalšiu vakcínu, vyvinutú spoločnosťou Moderna, podávajú v 46 štátoch, teda v 22 percentách. Očkovaciu látku od čínskej firmy Sinopharm používajú v najmenej 41 krajinách, čiže v 20 percentách z celkového počtu. Sputnik V podávajú v najmenej 32 krajinách, čo je 15 percent, a Sinovac v najmenej 21 štátoch, čiže v desiatich percentách.