Lukašenkovým nástupcom by sa mohol stať jeho syn Viktor

Na čele bezpečnostnej rady stojí Lukašenko, kreslo v nej má aj jeho syn Viktor.

24. apr 2021 o 19:34 SITA

KYJEV. Bieloruský prezident Aleksander Lukašenko pripravuje zmenu zákona o nástupníctve, ktorá v prípade smrti úradujúcej hlavy štátu odovzdá prezidentské kompetencie do rúk národnej bezpečnostnej rady. Autoritatívny líder to oznámil v sobotu. Na čele bezpečnostnej rady stojí Lukašenko, kreslo v nej má aj jeho syn Viktor. Práve on je podľa mnohých pozorovateľov neformálnym lídrom orgánu.

Podľa súčasného zákona v prípade, že sa úrad prezidenta uvoľní, jeho kompetencie prechádzajú na úradujúceho predsedu vlády. Ten bude podľa Lukašenkových predstáv iba nominálnym lídrom a všetky rozhodnutia bude prijímať 20-členná rada. Dekrét o zmenách plánuje podľa svojich slov podpísať v blízkej budúcnosti.

Lukašenko od vlaňajšieho augusta čelí vo vlasti demonštráciám zo strany oponentov, ktorí ho obviňujú zo zmanipulovania výsledku prezidentských volieb a požadujú jeho rezignáciu. Masové protesty začali po augustových voľbách, v ktorých získal úradujúci prezident podľa oficiálnych výsledkov 80 percent hlasov. Lukašenko v Bielorusku vládne už 26 rokov. Tvrdenia, že ostatné voľby boli sfalšované odmieta a z organizovania protestov obviňuje západné krajiny.