Moskva hrozí ďalšími krokmi proti ambasádam nepriateľských štátov

Vyplýva to z dekrétu, ktorý podpísal v piatok ruský prezident Vladimir Putin.

24. apr 2021 o 19:33 SITA

MOSKVA. Rusko môže obmedziť počty svojich občanov zamestnaných na ambasádach krajín, ktorých konanie považuje za nepriateľské, prípadne môže ich zamestnávanie na týchto zastupiteľstvách úplne zakázať. Vyplýva to z dekrétu, ktorý podpísal v piatok ruský prezident Vladimir Putin. Opatrenie sa netýka len veľvyslanectiev, ale aj konzulárnych úradov či zastúpení inštitúcií cudzích štátov.

Spojené štáty minulý týždeň vyhostili desiatich ruských diplomatov za zasahovanie do vlaňajších prezidentských volieb a hackerský útok na federálne úrady. Česká republika (ČR) vyhostila 18 ruských diplomatov, ktorých identifikovali ako pracovníkov ruských tajných služieb. Rusko v odvete prikázalo návrat dvadsiatim českým diplomatom. To ochromilo fungovanie českej ambasády v Moskve. Česi následne oznámili, že ruskú ambasádu v Prahe musí opustiť ďalších 63 diplomatov. To znamená že na ruskej ambasáde v Prahe môže byť rovnaký počet diplomatov ako na českej v Moskve.

Diplomatická roztržka medzi ČR a Ruskom sa začala v sobotu, keď predseda českej vlády a šéf rezortu diplomacie informovali, že Rusko sa podieľalo na výbuchoch v sklade zbraní vo Vrběticiach v roku 2014. Poľsko na znak solidarity s ČR poslalo domov piatich Rusov, na čo Moskva odpovedala vyhostením piatich Poliakov. Pobaltské krajiny Litva, Lotyšsko a Estónsko prikázali návrat domov celkovo štyrom pracovníkom ruských ambasád.