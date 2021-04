Španielska polícia zatkla muža, ktorý údajne nakazil 22 ľudí koronavírusom

Muž nerešpektoval upozornenia a navštevoval pracovisko napriek príznakom ochorenia.

24. apr 2021 o 16:27 TASR

MADRID. Polícia na španielskom ostrove Malorka zatkla 40-ročného muža na základe podozrenia z trestného činu ublíženia na zdraví po tom, ako údajne nakazil 22 osôb koronavírusom SARS-CoV-2. Informoval o tom v sobotu denník El País.

Osem osôb sa nakazilo priamo prostredníctvom kontaktu s mužom na pracovisku alebo v telocvični, ktorú navštevoval. Ďalších 14 ľudí sa nakazilo nepriamo.

Vyšetrovanie celého prípadu sa začalo v januári, keď odhalili ohnisko nákazy v meste Manacor na Malorke. Na jednom pracovisku zaznamenali viacero infikovaných osôb.

Niektorí z pracovníkov upozornili, že jeden z ich kolegov mohol tajiť nákazu ochorením COVID-19 a označili ho za možný zdroj nákazy, píše na svojej webovej stránke denník El País.

Muž podľa AFP nerešpektoval upozornenia kolegov a vedenia a navštevoval pracovisko aj napriek tomu, že sa uňho prejavovali príznaky ochorenia.

PCR test absolvoval až neskôr, no aj počas čakania na výsledok naďalej chodil do práce a do telocvične.

Výsledok mužovho testu bol pozitívny a následne ochorenie potvrdili aj u piatich jeho kolegov a troch ľudí, s ktorými prišiel do kontaktu v telocvični. Nakazené osoby ochorenie preniesli aj na niektorých svojich rodinných príslušníkov.

Stav ani jednej z 22 mužom nakazených osôb si podľa polície nevyžadoval liečbu v nemocnici.