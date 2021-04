Angela Merkelová vyzvala obyvateľov na dodržiavanie pandemických opatrení

Nový pandemický zákon schválil nemecký parlament tento týždeň.

24. apr 2021 o 14:43 SITA

BERLÍN. Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyzvala obyvateľov, aby dodržiavali celoštátne pandemické opatrenia, ktoré vstúpili do platnosti o polnoci z piatka na sobotu.

Nové opatrenia sú prísne, avšak potrebné, aby sa zastavilo šírenie koronavírusu, uviedla kancelárka v pravidelnom sobotňajšom príhovore.

Nemecká agentúra pre kontrolu chorôb v piatok hlásila 23 392 nových potvrdených infekcií a ďalších 286 úmrtí súvisiacich s ochorením Covid-19. Od začiatku pandémie v Nemecku evidujú takmer 3,3 milióna infikovaných osôb a 81 444 úmrtí.

Opatrenia sú „naliehavo potrebné“, povedala Merkelová. Kritikom, ktorí reštrikcie označujú za prehnané odkázala, že krajiny ako Veľká Británia, Portugalsko a Írsko práve vďaka prísnym lockdownom výrazne zredukovali mieru infekcií.



„Žiadna krajina, ktorá dokázala zastaviť tretiu vlnu pandémie a potom opäť uvoľniť reštrikcie to neurobila bez prísnych opatrení, akým je zákaz nočného vychádzania,“ uviedla kancelárka.



Nový pandemický zákon schválil nemecký parlament tento týždeň. Na jeho základe bude môcť vláda v Berlíne rozhodovať o zákaze vychádzania od 22:00 do 5:00, obmedzovať osobné kontakty, zatvárať športové zariadenia a zatvárať obchody alebo obmedzovať do nich vstup.

Tieto opatrenia sa uplatnia v oblastiach, v ktorých bude týždenný priemer nových prípadov koronavírusu vyšší ako 100 na 100-tisíc obyvateľov. Zákon sa má uplatňovať do konca júna.