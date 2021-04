Nemecko zakáže takmer všetky cesty z Indie

Z Indie do Nemecka budú môcť cestovať len nemeckí občania.

24. apr 2021 o 14:34 TASR

BERLÍN. Nemecko výrazne obmedzí vstup na svoje územie pre ľudí cestujúcich z Indie. Dôvodom sú obavy zo zmutovaného variantu koronavírusu, ktorý bol odhalený v juhoázijskej krajine. Informovali o tom v sobotu agentúry AP a DPA.

Médiá z nemeckého vydavateľstva Funke v sobotu citovali vyjadrenie ministra zdravotníctva Jensa Spahna o tom, že Berlín čoskoro pridá Indiu na svoj zoznam oblastí s výskytom nákazlivejších variantov vírusu SARS-CoV-2.

Zaradenie do tejto najprísnejšej skupiny bude znamenať, že od pondelka budú môcť z Indie do Nemecka cestovať len nemeckí občania. Pasažieri budú musieť pred odletom podstúpiť test a po pristátí nastúpiť na 14 dní do karantény, ktorej skrátenie nie je v prípade príchodu z oblasti s výskytom vírusových variantov možné.

Nemecké ministerstvo zdravotníctva toto rozhodnutie potvrdilo. Uviedlo tiež, že v Nemecku dosiaľ hlásili len ojedinelé prípady nákazy tzv. indickým variantom, ktorý má vedecké označenie B.1.617.

Nemecko len v piatok oznámilo, že od soboty zaraďuje Indiu na zoznam oblastí s vysokým výskytom nákazy koronavírusom, pre ktoré platí druhý najvyšší stupeň opatrení, a to z dôvodu prudkého nárastu prípadov COVID-19 v tejto krajine.

Viacero letov z Indie by malo v nedeľu pristáť na frankfurtskom letisku, dodáva AP.