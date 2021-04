Kórejská republika už nebude financovať výstavbu uhoľných elektrární v zahraničí

Chce sa viac angažovať v medzinárodnom úsilí o potlačenie globálneho otepľovania.

22. apr 2021 o 18:02 SITA

WASHINGTON. Juhokórejský prezident Mun Če-in vyhlásil, že jeho krajina už nebude financovať výstavbu uhoľných elektrární v iných štátoch. Ako poznamenal vo štvrtok na globálnom klimatickom samite, ktorý hostí americký prezident Joe Biden, Kórejská republika sa chce viac angažovať v medzinárodnom úsilí o potlačenie globálneho otepľovania.

V súvislosti so znižovaním emisií skleníkových plynov skonštatoval, že jeho krajina v tomto smere predloží ambicióznejší cieľ do konca roka. Kórejská republika v decembri oznámila plán znížiť emisie uhlíka do roku 2030 o 24,4 % oproti úrovni v roku 2017.



Soul čelí medzinárodnej kritike pre svoje pokračujúce investície do uhoľných elektrární v iných krajinách, aj keď sa zároveň usiluje o ich postupné zatváranie. Kancelária Mun Če-ina tvrdí, že jeho štvrtkový prísľub sa netýka participácie Kórejskej republiky na už začatých projektoch výstavby uhoľných elektrární v Indonézii a Vietname.