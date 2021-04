Reportér Forró: Proruských radikálov rieši polícia málo, rizikom sú osamelí vlci

V Česku zatýkajú členov proruských milícií.

22. apr 2021 o 16:47 Lukáš Onderčanin

Česká polícia zatkla v noci z utorka na stredu niekoľko osôb, ktoré sú súčasťou proruskej scény a majú napojenie napríklad na separatistov v Donbase. Je medzi nimi veliteľ polovojenskej skupiny Československí vojaci v zálohe aj proruské aktivistky.

Slovenský reportér TOMÁŠ FORRÓ, autor knihy Donbas, sa s českými a slovenskými bojovníkmi na strane separatistov stretol a ďalej sleduje aktivity polovojenských hnutí. Najväčšie riziko podľa neho predstavujú osamelí vlci odstrčení spoločnosťou.

Dlhodobo píšete o polovojenských jednotkách, s viacerými takýmito ľuďmi ste sa stretli aj na fronte na východe Ukrajiny. Je medzi zadržanými ľuďmi v Česku aj niekto, koho osobne poznáte?

Priamo z Donbasu poznám len jedného zo zadržaných. Ostatných poznám ako vodcov tejto polovojenskej organizácie.

Súvisí podľa vás zatýkanie a razie s novými odhaleniami ohľadom výbuchu vo Vrběticiach?

Sami na túto otázku zatiaľ nepoznáme odpoveď, aj s kolegami to analyzujeme. Bol by som veľmi prekvapený, keby to nemalo súvis, ale nájsť tam jasné prepojenie môže trvať niekoľko dní.

Jedným zo zatknutých je veliteľ polovojenského spolku Československí vojaci v zálohe Ivan Kratochvíl. Ako sa dostal k vedeniu tejto organizácie?

Kratochvíl bol v minulosti podplukovníkom českej armády. Neskôr, keď už viedol Československých vojakov v zálohe, mal však stále ambíciu držať sa v mainstreame.

Túžili po tom, aby ich uznávali ministerstvá vnútra a obrany, chceli učiť na školách brannú výchovu a chceli byť rovnocennými partnermi. Mali proruskú agendu proti NATO, svoj vplyv však chceli presadzovať aj v štátnych orgánoch či na školách.

Kratochvíl mal pocit, že armáda by sa k nemu mala správať ako k rovnocennému. Bol dotknutý tým, že ho štátne orgány ignorujú alebo dokonca považujú za hrozbu.