Orbán rokoval s regionálnym šéfom WHO Klugem o boji proti covidu

Zhodnotili očkovaciu kampaň aj vzťahy Maďarska s WHO.

22. apr 2021 o 14:42 TASR

BUDAPEŠŤ. Zhodnotenie očkovacej kampane proti ochoreniu COVID-19 v Maďarsku, zmierňovanie karanténnych opatrení a vzťahy Maďarska so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) boli vo štvrtok v Budapešti hlavnými témami rozhovoru predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s riaditeľom WHO pre oblasť Európy Hansom Klugem.

Podľa agentúry MTI vyjadril Kluge uznanie Maďarsku v súvislosti s opatreniami proti koronavírusovej pandémii, pričom tamojšiu očkovaciu kampaň pochválil a nazval ju príkladnou. Orbán a Kluge zdôraznili, že téma vakcín sa nemôže stať geopolitickou otázkou a že každá očkovacia látka je účinná.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Orbán môže k sebe zlákať Salviniho aj Poliakov Čítajte

Rokovací partneri sa zhodli aj v tom, že ekonomiku a život bude potrebné obnovovať postupne. Predstaviteľ WHO zopakoval svoj postoj, že školy treba zatvárať ako posledné a otvárať ako prvé.

V súvislosti s ochorením COVID-19 pribudlo v Maďarsku za posledný deň 214 úmrtí, celkový počet obetí koronavírusovej pandémie tak stúpol na 26.001. Pribudlo aj 3607 potvrdených prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2.

Od vypuknutia pandémie evidujú v Maďarsku 760.967 infikovaných. Aktuálne je nakazených 265.374 osôb. Na očkovanie sa zaregistrovalo zatiaľ 4.366.000 ľudí, z ktorých 70 percent už dostalo vakcínu. Ich počet dosiahol 3.419.450, obe dávky očkovacej látky podali 1.453.300 ľuďom.

V desaťmiliónovom Maďarsku vrcholí tretia vlna pandémie. Po veľkonočných sviatkoch, keď dosiahol počet zaočkovaných tri milióny, sa začala otvorením obchodov a služieb prvá etapa postupného zmierňovania karanténnych opatrení.