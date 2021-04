Británia sprísnila svoj klimatický cieľ v znížení uhlíkových emisií

Do roku 2035 chce znížiť emisie na tri štvrtiny úrovne z roku 1990.

20. apr 2021 o 14:38 SITA

LONDÝN. Britská vláda si stanoví ambicióznejší klimatický cieľ v znížení uhlíkových emisií. Do roku 2035 ich chce znížiť na tri štvrtiny úrovne z roku 1990, informujú britské médiá.

Cieľ podľa nich oznámia pred virtuálnym klimatickým samitom, ktorý koncom týždňa hostí americký prezident Joe Biden.

Podľa denníka The Financial Times, ktorý ako prvý informoval o tomto pláne, to bude po prvý raz, čo Spojené kráľovstvo do svojho cieľa zahrnie aj emisie z medzinárodnej leteckej a lodnej dopravy.

Britská vláda odmietla správy priamo komentovať. Ministerstvo pre obchod, energetiku a priemyselnú stratégiu uviedlo, že ministri zakrátko vydajú oznámenie a vezmú do úvahy najnovšie rady od Výboru pre klimatickú zmenu.

Plán so znížením emisií do roku 2035 by pomohol Británii v dosiahnutí jej cieľa byť uhlíkovo neutrálnou do roku 2050. Už skôr pritom Spojené kráľovstvo oznámilo, že do roku 2030 chce znížiť emisie o 68 %, čo je jeden z najambicióznejších cieľov spomedzi vyspelých krajín.

Vládny Výbor pre klimatickú zmenu odporučil cieľ do roku 2035 už minulý rok. Ako vtedy uviedol, bude si vyžadovať viac elektrických vozidiel, väčšiu kapacitu veternej energie a zníženie spotreby mäsa a mliečnych výrobkov.

Rebecca Newsom z britského Greenpeace záväzok Británie privítala, ale uviedla, že určenie cieľov je jednoduchšie, ako ich dosiahnutie, „takže ťažká práca sa práve začína“.