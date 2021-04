Expert na tajné služby: Putin verí len agentom. Česko je pre nich špeciálnym miestom

Pred troma rokmi ešte nikto nevedel o tajnej jednotke GRU, ktorá bola zapojená do otravy Sergeja Skripaľa. Teraz ju spájajú s výbuchom v Česku a objavujú sa ďalšie ich misie v Európe. Sú ruské tajné služby menej opatrné alebo len západné tajné služby robia svoju prácu lepšie?

Je to kombinácia viacerých faktorov. Ruská vojenská rozviedka je čoraz dobrodružnejšia a agresívnejšia. Vidíme to všade, od kybernetických útokov cez pokusy o vraždy v Británii a ďalšie operácie. Je to aj výsledok novej politiky, ktorú prijali západné tajné služby. Tie sa rozhodli, že operácie ruských tajných služieb budú viac odhaľovať.

Predtým, ak došlo k nejakému škandálu a chytili ste špióna, ktorý spravil niečo nevhodné, väčšinou sa to vyriešilo telefonátom medzi dvoma ministrami zahraničných vecí a prípadným vyhostením. Verejnosť o tom nič nevedela.

Po roku 2016, po ruskom zasahovaní do amerických prezidentských volieb, sa to zmenilo – mnohé krajiny vrátane USA a Veľkej Británie sa rozhodli, že bude lepšie využiť stratégiu pomenovania vinníkov a ich znemožnenia.

Západ oveľa otvorenejšie hovorí o týchto operáciách a často zverejňuje aj ich detaily. Preto odrazu vieme o toľkých misiách ruskej kontrarozviedky.

Tretím faktorom je, že ruská vojenská rozviedka túto hru na transparentnosť prijala a ráta s tým, že sa môže niečo o ich operáciách prezradiť. Vysiela tým však signál, že metódy Západu nefungujú a Rusko bude v operáciách aj naďalej pokračovať.

Andrej Soldatov (45) je ruský investigatívny novinár a expert na tajné služby,

založil web Agentura.ru, ktorý monitoruje aktivity tajných služieb,

napísal štyri knihy o ruských tajných službách, posledná kniha Krajania (Conpatriots) hovorí o ruských agentoch a občanoch žijúcich v exile.

Viaceré z týchto operácií pritom vyzerajú, že neboli dotiahnuté do konca alebo boli skôr zlyhaním – či už ide o neúspešnú otravu Skripaľa, alebo výbuch v muničnom sklade, ktorý sa mal udiať inde. Sú títo agenti amatéri alebo len nevieme o tých úspešnejších operáciách?

Niektoré z ich misií boli naozaj úspešné, pretože o nich nič nevieme a ľudia zomreli. Vieme len o zlyhaniach. Bol by som opatrnejší v kritike ruských tajných služieb, že ide o neschopných hlupákov a amatérov. Nie je to pravda.

Do istej miery však tieto škandály ukazujú intenzitu operácií ruských agentov. Čím viac je misií, tým je väčšia šanca, že vás odhalia.

Môže to byť súčasť stratégie, nepopierať, že sa tieto operácie dejú?

Čiastočne áno. Ak vašu operáciu odhalia, bežnou reakciou by bola kontrola škôd. Musíte analyzovať, koľko agentov bolo odhalených, uvažovať, čo s týmito operáciami robiť a či potrebujete agentov presunúť, alebo misie úplne zastaviť. V praxi to znamená, že spomalíte.