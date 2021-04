Prepustenie Navaľného žiadajú stovky umelcov

Medzi signatármi je šesť laureátov Nobelovej ceny.

20. apr 2021 o 8:04 TASR

TALLINN. Odsúdeného a väzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného podporilo viac ako 400 umelcov, hudobníkov a spisovateľov z celého sveta, ktorí podpísali otvorený list.

Odsudzujú v ňom "politické represie" v Rusku a požadujú "okamžité prepustenie" najznámejšieho odporcu ruského prezidenta Vladimira Putina.

Podpora od nositeľov Nobelovej ceny

Medzi signatármi je šesť laureátov Nobelovej ceny, informoval francúzsky denník Le Monde.

Väčšina signatárov má ruský pôvod, ale list podpísali aj americký filmový režisér J. J. Abrams, britskí herci Emma Thompsonová, Benedict Cumberbatch a Jude Law, ako aj Thom Yorke - spevák a spoluzakladateľ alternatívnej rockovej skupiny Radiohead, či Art Spiegelman, americký karikaturista.

Svoj podpis pripojil aj režisér Pedro Almodóvar, historici Adam Michnik a Timothy Snyder, či spisovatelia Amélie Nothombová a Salman Rushdie.

Svojím podpisom požiadavky z listu podporili i nositelia Nobelovej ceny za literatúru Sviatlana Alexijevičová (2015), J. M. Coetzee (2003), Louise Glücková (2020), Orhan Pamuk (2006), Olga Tokarczuková (2018) a Mario Vargas Llosa (2010).

Estónsko uvažuje o poskytnutie azylu

Okrem toho Estónsko v pondelok oznámilo, že je pripravené zvážiť poskytnutie azylu Navaľnému, ak takáto žiadosť príde.

Pre spravodajský portál ERR to uviedla estónska ministerka zahraničných vecí Eva-Maria Liimetsová.

"Estónsko by sa touto otázkou vážne zaoberalo. Je to však Alexej Navaľnyj, kto rozhodne, na ktorú krajinu by sa chcel obrátiť, ak ho Rusko prepustí," uviedla šéfka estónskej diplomacie. Dodala, že by "bolo by samozrejme veľmi pekné", keby Rusko takúto príležitosť Navaľnému ponúklo.

Ministerka súčasne nepodporila bývalého estónskeho prezidenta Toomasa Hendrika Ilvesa, ktorý navrhol prestať vpúšťať ruských občanov do EÚ.

Liimetsová vysvetlila, že Estónsko "rozhodne podporuje demokratické sily a občiansku spoločnosť v Rusku". "Z tohto hľadiska sú medziľudské kontakty veľmi dôležité," dodala.