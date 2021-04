Izrael podpísal s Pfizerom zmluvu o ďalších miliónoch dávok vakcín

Vakcinačná kampaň na palestínskych územiach značne zaostáva.

19. apr 2021 o 21:42 TASR

JERUZALEM. Izrael podpísal v pondelok s farmaceutickým gigantom Pfizer zmluvu o dodávkach ďalších miliónov dávok vakcíny proti koronavírusu.

Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie izraelskej vlády.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vakcinačná kampaň začala v decembri

"Podpísali sme s Pfizerom dohodu na milióny (ďalších) dávok vakcín, ktoré nám umožnia pokračovať v našom boji proti koronavírusu do konca roku 2022," uvádza sa v spoločnom vyhlásení rezortu zdravotníctva a tamojšej vlády.

Súvisiaci článok Greta Thunbergová daruje 100-tisíc eur na vakcíny pre chudobné krajiny Čítajte

Izrael, ktorý spustil vakcinačnú kampaň vlani v decembri, sa stal popredným svetovým lídrom v množstve zaočkovaných ľudí na počet obyvateľov. Dve dávky vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech dostalo v Izraeli už takmer päť miliónov ľudí, čo predstavuje viac ako polovicu tamojšej populácie.

"Ak by sme neboli konfrontovaní s prekvapivým (objavením sa) nových variantov (vírusu), ktoré vakcína nedokáže poraziť, boli by sme v pozícii, keď by sme mohli očkovať celú populáciu - dospelých i deti," uviedol premiér Benjamin Netanjahu.

Iniciatíva COVAX

Izrael zaznamenal 837 199 prípadov nákazy vrátane 6 340 súvisiacich obetí na životoch.

V pondelok bolo predstaviteľom palestínskej samosprávy v rámci iniciatívy COVAX odovzdaných 72-tisíc dávok vakcíny od firmy AstraZeneca, uviedol pod podmienkou anonymity izraelský predstaviteľ.

V rámci tejto dodávky vakcín bolo 28-tisíc dávok podľa tohto zdroja prevezených do pásma Gazy. Ako konštatuje AFP, vakcinačná kampaň na palestínskych územiach v porovnaní s Izraelom značne zaostáva.