Čaputová pozvala Bidena na návštevu Slovenska

Ak by Biden pozvanie prijal, bol by to veľký úspech diplomacie.

19. apr 2021 o 20:37 TASR

