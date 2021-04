Pri ukrajinských hraniciach je podľa odhadov 150-tisíc ruských vojakov

Je to najväčšie nasadenie ruského vojska v pohraničí s Ukrajinou vôbec, uviedol šéf zahraničnej politiky EÚ.

19. apr 2021 o 18:17 SITA

BRUSEL. Európska únia (EÚ) odhaduje, že pri ukrajinskej hranici je už 150-tisíc ruských vojakov. Po virtuálnom stretnutí ministrov zahraničia členských štátov to povedal šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell, podľa ktorého je to najväčšie nasadenie ruského vojska v pohraničí s Ukrajinou vôbec. Odkiaľ má informáciu o počte vojakov, neuviedol, no je to viac ako stredajší odhad ukrajinského ministra obrany Andrija Tarana, ktorý hovoril o 110-tisíc vojakoch, informuje agentúra AP.



„Je jasné, že keď nasadíte veľa vojakov, je to znepokojujúca záležitosť,“ skonštatoval Borrell s tým, že na rozpútanie konfrontácie stačí „iskra“. Neskôr vyzval Rusko, aby stiahlo svojich vojakov.

Borrell sa tiež v pondelok vyjadril na margo stavu väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý je podľa neho „kritický“. Ako uviedol, európska dvadsaťsedmička bude pripisovať stav jeho zdravia a bezpečnosť na zodpovednosť Kremľu.



„Zatiaľ nepríde žiaden krok v oblasti zväčšenia sankcií“ na Rusko, vyjadril sa Borrell. Politik tiež uviedol, že nepadla žiadosť o synchronizované vyhosťovanie z EÚ v súvislosti s ostatným sporom Česka a Ruska. Česká republika cez víkend oznámila vyhostenie 18 pracovníkov ruskej ambasády pre podozrenie zo zapojenia ruských agentov do výbuchov muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014.



„Celkovo sa vzťahy s Ruskom nezlepšujú, ale naopak, napätie sa zvyšuje na rôznych frontoch,“ vyjadril sa šéf európskej diplomacie.