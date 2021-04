Útočník v albánskej mešite zranil nožom päť ľudí

Zranení sú vo veku od 22 do 35 rokov.

19. apr 2021 o 17:47 TASR

TIRANA. Päť ľudí utrpelo v pondelok zranenia pri útoku nožom v mešite v albánskom hlavnom meste Tirana. S odvolaním sa na vyhlásenie polície o tom informovala agentúra AP.

Podľa polície vstúpil Albánec Rudolf Nikolli (34) do mešity Dine Hodža v centre Tirany približne o 14.30 h SEČ a nožom zranil päť mužov vo veku od 22 do 35 rokov. Polícia ho okamžite zadržala. Zranených previezli do nemocnice. Všetci sú mimo ohrozenia života.

Motív útoku polícia bezprostredne nezverejnila. Podľa miestneho imáma muž útočil na veriacich aj zamestnancov mešity a vyjadril nádej, že nešlo o teroristický útok. Pre moslimov na celom svete sa minulý utorok začal pôstny mesiac ramadán.

Albánsko so zhruba 2,8 miliónmi obyvateľov je prevažne moslimskou krajinou s menšími kresťanskými komunitami, ktoré spolu relatívne dobre vychádzajú. Polícia uviedla, že Nikolli pochádza z mesta Burrel na severe krajiny. Jeho náboženské presvedčenie nebolo bezprostredne známe, pripomína AP.